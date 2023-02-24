Лондон ввел санкции против бывшего охранника Путина и матери Кабаевой Лондон ввел санкции против 92 физических и юрлиц России

Власти Великобритании решили расширить антироссийские санкции, введя ограничительные меры в отношении 92 физических и юридических лиц в России. В частности, под ограничения попали заммэра Москвы Максим Ликсутов, глава Минцифры Максут Шадаев, мать гимнастки Алины Кабаевой Любовь и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Полный перечень обнародован на сайте британского правительства.

Также под санкции попали 34 лица, которые, по мнению Лондона, связаны с Ростехом и «Алмаз-Атеем». Аналогичная участь постигла ряд лиц, имеющих отношение к Росатому и «Газпрому», а также представителей руководства «Аэрофлота».

Кроме того, Британия ввела санкции в отношении бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, сына замглавы администрации президента Дмитрия Козака Алексея и генерального директора «Северного потока — 2» Маттиаса Варнига.

Помимо прочего Лондон ввел запрет на экспорт авиационных деталей, радиоаппаратуры и электронных комплектов, которые могут использоваться в военном производстве, в том числе в беспилотниках.

Ранее Новая Зеландия ввела санкции против 87 граждан РФ. Рестрикции коснулись членов Центральной избирательной комиссии России, военнослужащих и командиров воинских соединений, а также членов их семей.

Власти Новой Зеландии охарактеризовали принятые меры как «беспрецедентные». По их мнению, действия РФ «влияют на безопасность и экономическую стабильность всего мира».