Новая Зеландия ввела санкции против 87 россиян

Новая Зеландия ввела санкции против 87 граждан РФ, сообщается в опубликованном на сайте МИД страны заявлении министра иностранных дел Нанаии Махуты. По словам главы ведомства, рестрикции коснулись членов Центральной избирательной комиссии России, военнослужащих и командиров воинских соединений, а также членов их семей.

Сегодня мы объявляем о крупнейшем пакете санкций в отношении России, чтобы продемонстрировать осуждение ее действий. Новые ограничительные меры будут введены в отношении 87 российских граждан — политических деятелей близких к президенту [России Владимиру] Путину, — заявила Махута.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты объявят о новом пакете санкций в отношении России 24 февраля. Рестрикции коснутся в том числе и китайских компаний, а также затронут еще большее число российских банков.