Австралия ввела санкции против патриарха Кирилла

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Власти Австралии ввели санкции в отношении заместителей председателя правительства России, министров, губернаторов, а также патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австралийский МИД. В настоящее время в санкционные списки этой страны включены более тысячи российских и белорусских граждан, включая президентов двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По данным МИД, под новые ограничения попали, помимо патриарха Кирилла, вице-премьеры правительства РФ Александр Новак, Алексей Оверчук, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Денис Мантуров, ряд министров, включая руководителя Минэнерго Николая Шульгинова, министра науки и просвещения Валерия Фалькова, министра просвещения Сергея Кравцова, министра культуры Ольгу Любимову и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Кроме того, под санкции попали члены Центризбиркома во главе с председателем Эллой Памфиловой, философ Александр Дугин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

В списке предприятий, в отношении которых приняты ограничения — концерн «Калашников», ПАО «Туполев», фонд «Сколково», а также новостное агентство «Спутник» и несколько банков.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, что Соединенные Штаты объявят о новом пакете санкций в отношении России 24 февраля. Рестрикции коснутся в том числе и китайских компаний, добавила дипломат. По словам Нуланд, ограничения коснутся еще большего числа российских банков.