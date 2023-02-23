В Госдепе рассказали о новом пакете санкций против России Замгоссекретаря Нуланд: США объявят о новом пакете санкций против России 24 февраля

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Виктория Нуланд

Соединенные Штаты объявят о новом пакете санкций в отношении России 24 февраля, заявила в интервью The Washington Post заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Рестрикции коснутся в том числе и китайских компаний, добавила дипломат. По словам Нуланд, ограничения коснутся еще большего числа российских банков.

О новом пакете санкций завтра объявят не только США, но и все страны G7. С завтрашнего дня мы введем ограничения в отношении еще большего числа российских банков, которые обходят [уже введенные] санкции, — сказала Нуланд.

Новый пакет санкций готовился с целью помешать Москве обходить уже введенные против нее ограничения, уточнила замгоссекретаря США. Нуланд рассказала, что для этого Россия использует третьи страны. По ее словам, Россия может закупать в других государствах огромные партии смартфонов, ноутбуков, посудомоечных машин, но не для прямого назначения, а чтобы разобрать эту технику, вытащить из нее чипы и использовать их «для производства ракет».

Ранее Нуланд заявила, что США хотели бы обсудить с Россией реализацию ДСНВ. Замглавы Госдепа отметила, что в Вашингтоне пока пытаются понять, что будет означать приостановка участия РФ в договоре с Штатами.