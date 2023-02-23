США захотели обсудить с Россией разморозку ДСНВ Замгоссекретаря Нуланд: США хотели бы обсудить с Россией реализацию ДСНВ

Фото: Alex Brandon - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Виктория Нуланд

Соединенные Штаты хотели бы возобновить инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и обсудить с Россией реализацию этого соглашения, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд газете Washington Post. По ее словам, в Вашингтоне не стремятся к наращиванию американского ядерного арсенала, и не видят таких возможностей у Москвы. США пытаются понять, что будет означать приостановка участия России в ДСНВ на практике, добавила Нуланд. Она предположила, это решение президента РФ Владимира Путина было рассчитано на внутреннюю аудиторию.

Мы хотели бы вернуться к возобновлению обоюдных инспекций и к тому моменту, когда мы сможем возобновить обсуждение реализации данного соглашения, — заявила Нуланд.

Ранее президент США Джо Байден назвал решение России о приостановке ДСНВ «большой ошибкой». Позже хозяин Белого дома заявил, что Вашингтон способен урегулировать этот вопрос.

Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ 21 февраля в своем послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что страна не выходит из договора, но прежде, чем вернуться к его обсуждению, РФ должна понять, «на что все-таки претендуют» такие страны, как Франция и Британия, и как будут учитывать их арсеналы. 22 февраля закон о приостановке участия России в ДСНВ единогласно одобрили обе палаты российского парламента.