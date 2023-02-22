Байден назвал большой ошибкой решение России приостановить участие в ДСНВ

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Джо Байден

Президент США Джо Байден выразил сожаление по поводу решения России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), сообщил в своем Twitter журналист телеканала CBS из пресс-пула Эд О’Кифи. Американский лидер назвал этот шаг «большой ошибкой».

На вопрос журналистов перед встречей с «Бухарестской девяткой» президент США Джо Байден ответил, что решение Владимира Путина о приостановке участия в СНВ-3 — это «большая ошибка», — написал О’Кифи.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия. По словам главы государства, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Франции и Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее отметил, что в Москве рассматривают реакцию Запада на решение РФ как неготовность к переговорам.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия возобновит участие в ДСНВ только при условии, что будут обеспечены гарантии безопасности. Он подчеркнул, что Москва не выходит из договора, а приостанавливает свое участие.