Байден назвал решаемым вопрос о приостановке Россией участия в ДСНВ Байден заявил о способности решить вопрос о приостановке участия России в ДСНВ

Фото: IMAGO/MATEUSZ SLODKOWSKI/FOTONEW/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что вопрос о приостановке участия Москвы в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно решить. Белый дом способен это урегулировать, отметил он в беседе с телеканалом ABC News

Я уверен в том, что мы в состоянии решить это, — подчеркнул хозяин Белого дома.

О приостановке Москвой участия в ДСНВ 21 февраля сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора. Госдума на заседании 22 февраля единогласно приняла закон о приостановлении участия России в ДСНВ, также в тот же день одобрил соответствующий закон Совет Федерации. Документ единогласно поддержали 157 сенаторов.

Ранее сообщалось,что Джо Байден выразил сожаление по поводу решения России приостановить участие в ДСНВ. Американский лидер перед встречей с «Бухарестской девяткой» назвал этот шаг «большой ошибкой».