Президент США Джо Байден заявил, что вопрос о приостановке участия Москвы в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно решить. Белый дом способен это урегулировать, отметил он в беседе с телеканалом ABC News
Я уверен в том, что мы в состоянии решить это, — подчеркнул хозяин Белого дома.
О приостановке Москвой участия в ДСНВ 21 февраля сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора. Госдума на заседании 22 февраля единогласно приняла закон о приостановлении участия России в ДСНВ, также в тот же день одобрил соответствующий закон Совет Федерации. Документ единогласно поддержали 157 сенаторов.
Ранее сообщалось,что Джо Байден выразил сожаление по поводу решения России приостановить участие в ДСНВ. Американский лидер перед встречей с «Бухарестской девяткой» назвал этот шаг «большой ошибкой».