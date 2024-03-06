«В бронике бегал»: Венес рассказал о трудностях на съемках в Донбассе Венес: фильм «20/22» оказался сложным физически и морально

Фото: ИРИ/Военкино

Кадр из сериала «20/22»

Российский актер Аристарх Венес, сыгравший главную роль в многосерийном фильме «20/22» режиссера Андрея Симонова, рассказал NEWS.ru, что съемки физически и эмоционально стали для него одними из самых тяжелых в карьере. Артист подчеркнул, что в сложившейся ситуации нельзя быть равнодушным и, чтобы всё прочувствовать, достаточно приехать в Донецк на несколько часов.

Вообще картина лично для меня одна из самых тяжелых физически. Я очень в хорошей форме, я с запасом, скажем так, вывез, но было очень тяжело. И в бронике бегал настоящем, это была моя хотелка, чтобы ноги не врали, — признался актер.

По словам Венеса, на эмоциональном состоянии работа в картине также сказалась. Он отметил, что нельзя быть равнодушным, потому что равнодушие бывает только на кладбище. Чтобы проникнуться действительностью, он посоветовал приехать в Донецк.

Для тех, кто не понимает, надо просто до Донецка доехать. Даже не сутки, пару часов побыть там, на людей посмотреть. Оно по-другому твою душу начинает расшатывать и образовывать, — добавил артист.

Венес признался, что самой сложной задачей была точная и тонкая передача всего, что в Донбассе происходит на самом деле. Кроме того, это было важно, чтобы недоброжелатели не могли уличить создателей картины во вранье или пропаганде, что у них в итоге и не получилось.

Нет, это история о любви, да и все в мире о любви. Было очень важно, чтобы мы очень тонко эту границу прошли и чтобы не было стыдно перед теми, для кого мы конкретно делали и про кого конкретно снимали это кино, — заключил он.

Ранее режиссер фильма «20/22» Андрей Симонов рассказал, что его поразили жители Донецкой Народной Республики при работе над картиной. Он признался, что они показались ему более сильными и осознанными, чем большинство россиян.