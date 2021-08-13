Звезда сериала «Кадетство» признался в употреблении наркотиков

Актёр Аристарх Венес рассказал Teleprogramma.pro о запрещённых веществах в своей жизни. Звезда сериала «Кадетство» признался: он употреблял наркотики, однако уже порядка семи-восьми лет чист.

Отрицать тот факт, что я пробовал запрещённые препараты, я не стану. Это действительно случилось. И это были разные вещества и средства, — рассказал Венес.

По его словам, сейчас в нём нет абсолютно ничего запрещённого — это его принципиальная позиция. Он отметил: в его окружении есть люди, которые сильно пострадали из-за наркотиков и иных зависимостей. Актёр добавил, что сейчас он убеждён в том, что наркотики — зло и от них нужно постараться оградить самую уязвимую часть общества — детей.

Аристарх Венес наиболее известен своими ролями в сериалах «Кадетство», «Кремлёвские курсанты» и «Закон каменных джунглей» (ЗКД). В фильмографии 31-летнего актёра порядка 30 проектов.

Ранее сообщалось, что российский журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал, как в молодости чуть не погиб от наркотической зависимости.