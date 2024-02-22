Муцениеце, Прилучный, Крид: как живет звезда «Папиных дочек» Карпович

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мирослава Карпович

Актриса Мирослава Карпович прославилась благодаря роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки». Чем она занимается сейчас, что известно о личной жизни артистки, был ли у нее роман с Павлом Прилучным?

Чем известна Карпович

Мирослава Карпович родилась 1 марта 1986 года в городе Бердянске. В 1998 году она стала профессиональной моделью, подписав контракт с агентством «Русский силуэт», а в 1999 году получила место в юношеском составе балета «Тодес».

Там Карпович танцевала до 2002 года. После этого она поступила в Школу-студию Немировича-Данченко при МХТ им. Чехова

В кино Карпович дебютировала в 2007 году в комедии «Святое дело». В том же году вышел сериал «Папины дочки» с ее участием, сделавший ее популярной.

Также артистка снималась в картинах «Тайсон», «Плюс один», «Тариф „Новогодний“», «Голубка», «Спринт», «Алиса знает, что делать! Зеленая месть», «Невеста», «Изгой», «В активном поиске», «Мальдивы подождут» и других. Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Карпович

Мирослава Карпович не раскрывает подробности личной жизни. Известно, что она не замужем. Детей у 37-летней актрисы тоже нет.

В 2012 году Карпович начала встречаться с рэпером Егором Кридом, который был младше ее на восемь лет. Союз просуществовал около двух лет.

В 2020 году на фоне развода Павла Прилучного с Агатой Муцениеце появились слухи об отношениях актера с Карпович. Тогда Прилучный и Карпович были вместе замечены на шопинге, а затем — на отдыхе в Крыму.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Мирослава Карпович

Спустя время артист, женившийся на Зепюр Брутян, прокомментировал слухи о романе со звездой «Папиных дочек». Он назвал Карпович «чистейшей души» человеком и отметил, что она отлично поладила с его детьми от Муцениеце. Прилучный также рассказал, что актриса была рядом с ним в тяжелые моменты после развода.

«Я был жутко подавленный эти три года после развода. Это был ад, я поседел, у меня был сердечный приступ. Если бы не Мира, я бы наверное не вытянул то время. Я ей очень благодарен. Она была со мной в худшие минуты моей жизни и помогала и словом, и делом. Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. На тот момент мы были нужны друг другу как люди. Мы никогда не говорили, что мы парень с девушкой. Это только СМИ писали. Мне так жалко девчонку, она столько говна из-за этого натерпелась», — признался артист в интервью Надежде Стрелец.

Чем Карпович занимается сейчас

Мирослава Карпович продолжает творческую деятельность. Сейчас она задействована в постановках «Номер 13», «Слишком женатый таксист», «Примадонны», «Мастер и Маргарита», «Авантюристы поневоле», «Сказ про Федота-стрельца», «Мужчина на все руки», «Семейка легкого поведения» и «Красная шапочка».

В 2023 году актриса также снялась в проектах «Воровка», «Папины дочки. Новые» и «Девочки знают».

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