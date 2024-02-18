Певцов, уход из «Современника», аборт: куда пропала актриса Ольга Дроздова

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Ольга Дроздова

Народная артистка России Ольга Дроздова в 2021 году ушла из театра «Современник» и актерской профессии. Чем она занимается сейчас, как живет?

Чем известна Дроздова

Ольга Дроздова родилась 1 апреля 1965 года в Находке.

После школы она сначала поступила на театральный факультет Дальневосточного педагогического института искусств, но бросила его. Чтобы набраться жизненного опыта, она пошла работать кладовщицей на судоремонтный завод. Спустя время Дроздова восстановилась на первом курсе, однако снова бросила учебу.

Позже она вместе с подругами поехала поступать в Свердловский театральный институт. В Москву она отправилась, чтобы поддержать подругу, которая поступала уже пятый раз. Подруга снова провалилась, а Дроздова перевелась в Высшее театральное училище имени Щепкина. Окончила его в 1989 году.

В кино актриса дебютировала в 1985 году в картине «Лиха беда начало». Также она снималась в проектах «Царь Иван Грозный», «Анфиса», «Королева Марго», «На ножах», «Бандитский Петербург 2: Адвокат», «Попса», «Хранить вечно», «Журов», «Легенда о Коловрате», «Зеркало Гезелла» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Дроздовой

Первым супругом Ольги Дроздовой был актер Александр Боровиков. Пара прожила вместе с 1989 по 1991 год.

Второй раз Дроздова вышла замуж в 1994 году — за народного артиста России Дмитрия Певцова. В 2007 году у супругов родился сын Елисей.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Ольга Дроздова, Дмитрий Певцов

Артистка признавалась, что на протяжении 15 лет не могла забеременеть. По ее словам, так она расплачивалась за ошибку молодости — сделанный аборт.

«Я знаю почему. Теперь-то я человек воцерковленный. Мы оба были здоровы, но у нас ничего не выходило. Просто девочки по молодости, особенно мое поколение, грешили абортами. Я сейчас своим ученицам говорю: „Хотите? Рожайте!“ А тогда это было страшно, под запретом, во всех институтах. Когда-то я сделала эту ошибку. И сегодня я этого не допущу, я ярый противник противозачаточных, которые уродуют организм девичий. Спустя годы я поняла, что расплачивалась именно за это, а потом Боженька авансом подарил мне такого ангела, как Елисей», — рассказала актриса в программе «Судьба человека».

У Певцова, когда он сошелся с Дроздовой, был сын Даниил от первого брака. Артистка приняла пасынка как родного. В 2021 году, в 22-летнем возрасте, Даниил погиб — он выпал с балкона. Это стало трагедией для их семьи.

«Мы все потеряли, нам всем досталось тогда. Я попыталась Диму просто увезти, а на самом деле Дмитрий Анатольевич потерялся, надо было его немного украсть. Я это и сделала, украла его из Москвы на две-три недели», — вспоминала она.

Почему Дроздова ушла из «Современника»

В 2021 году Дмитрий Певцов сообщил, что Ольга Дроздова ушла из театра «Современник», проработав там более 30 лет.

«Ольга ушла не из-за смены руководства театра, не из-за малой занятости, не из-за каких-либо внешних обстоятельств. Причина в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии. Серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедрой ИСИ (Институт современного искусства), режиссура, а главное, проблемы воспитания 13-летнего сына — все это, естественно, привело к обдуманному шагу, подаче заявления об уходе из театра по собственному желанию», — объяснил он решение жены.

Певцов подчеркнул, что у Дроздовой сейчас в приоритете семья и сын.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Ольга Дроздова

«Никаких трагедий, слез, истерик. Это просто естественный выход из сложившейся жизненной ситуации. Переходный возраст ребенка, его проблемы оказались важнее, чем что бы то ни было. На мой взгляд, Ольга сейчас нужнее своему сыну, чем своему театру. При этом никаких претензий, никаких счетов, никаких отрицательных эмоций Ольга не испытывает», — добавил актер.

Чем Дроздова занимается сейчас

В последний раз Ольга Дроздова снималась в кино в 2022 году — тогда вышел сериал «ВСЛУХ!» с ее участием.

Актриса объясняла, что набрала вес и почти не выходит в свет после ухода из «Современника», поскольку ее подкосила смерть близких людей.

Дело в том, что Дроздова была близка с народной артисткой СССР Галиной Волчек. Она называла ее второй мамой, но в 2019 году режиссер умерла.

Также теплые отношения у Дроздовой сложились с мамой Дмитрия Певцова Ноэми Семеновной, которая скончалась в 2020 году. В 2022 году случилась еще одна трагедия — ушла из жизни мама Дроздовой. Из-за этого она поседела от горя.

«Все три ушли от меня. После последнего ухода я поседела вся, поэтому никуда не хожу», — призналась актриса.

Она добавила, что не планирует возвращаться к светской жизни, поскольку ей нравится существовать спокойно и без внимания прессы.

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