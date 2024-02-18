Народная артистка России Ольга Погодина смогла победить опухоль и обрести личное счастье. Чем она занимается сейчас, как живет?
Чем известна Погодина
Ольга Погодина родилась 21 сентября 1976 года в Москве в семье актрисы Лии Погодиной и государственного служащего Станислава Бобовича.
Погодина училась в Высшем театральном училище имени Щукина. В кино она дебютировала в 2000 году в проекте «Салон красоты».
Также артистка снималась в картинах «Пятый угол», «Русские амазонки», «Женская интуиция», «Золотой век», «Убей меня! Ну, пожалуйста», «Пять звезд», «Возвращение Мухтара — 2», «В ритме танго», «Телохранитель», «Три дня в Одессе», «Капкан», «Журов», «Мужчина в моей голове», «Маргарита Назарова», «Ну, здравствуйте, Зин» и других.
Всего в ее фильмографии более 70 работ.
Что известно о личной жизни Погодиной
В 2007 году Ольга Погодина тайно вышла замуж за бизнесмена по имени Игорь. Спустя некоторое время брак распался.
Еще будучи замужем она познакомилась с актером Алексеем Пимановым. На тот момент артист тоже был женат. Они дружили семьями, однако в 2012 году история любви обеих пар закончилась. Тогда Пиманов и Погодина стали встречаться, в 2013 году узаконили отношения.
«Все произошло само собой. Распался его и мой брак, после этого мы поняли, что всю жизнь друг друга и любили. Я уже год как рассталась с мужем в тот момент», — делилась актриса.
Детей у 47-летней артистки нет.
Почему Погодину травили в школе
Ольга Погодина рассказывала, что в школе подвергалась буллингу. Она раздражала одноклассниц своей непохожестью, воспитанностью, интеллигентностью.
Однажды будущая звезда даже подралась с недоброжелательницами, которые забрали у нее туфли.
«Я вынуждена была вытравить из себя ту открытость, нежность и слабость, которую впитала с раннего детства. Поняла очень важную вещь: я в силах сама за себя постоять! Вот только после того случая ходить в школу мне расхотелось окончательно», — вспоминала Погодина.
Чем болела Погодина
Еще до первого замужества у Ольги Погодиной диагностировали остеому — костную опухоль, из-за которой она могла лишиться руки.
«Я мыла руки, как вдруг почувствовала резкую боль в одной, как будто сломала. Потом рука начала опухать. Запустить болезнь сложно, потому что сустав разрушается на глазах, требуется сложная операция, затем тяжелый восстановительный период. Я не работала год, был гипс от плеча до кисти. С ним тяжело играть. Я никогда не спрашиваю: „Почему это с мной случилось?“ Я задаю вопрос: „Для чего?“», — вспоминала артистка в эфире шоу «Судьба человека».
В итоге Погодина смогла победить недуг и продолжить сниматься в кино.
Почему Погодину внесли в Книгу рекордов Гиннесса
Имя Ольги Погодиной после съемок в телефильме «Маргарита Назарова» было внесено в Книгу рекордов Гиннесса России за исполнение трюка «голова дрессировщика в пасти тигра».
«Не каждый отважится положить голову в пасть тигру», — отмечала актриса.
Чем Погодина занимается сейчас
Ольга Погодина продолжает творческую деятельность. В 2022 году актриса снялась в проекте «Телекинез».
В 2024 году также должны выйти картины «Водитель-олигарх» и «Курьеры» с ее участием.
Читайте также:
Бикович, рождение сына, декрет: куда пропала актриса Диана Пожарская
Аверин, «Склифосовский», критика Хаматовой: как сейчас живет Анна Якунина
Домогаров, патриотизм, театр: как сейчас живет актриса Наталья Громушкина