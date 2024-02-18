Латвия, беременность, отъезд из РФ: где сейчас актриса Мария Шумакова

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Мария Шумакова

Актриса Мария Шумакова активно снимается в кино и играет в театре. Кроме того, в конце 2023 года она сообщила о беременности. В каких проектах сейчас задействована артистка, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Шумакова

Мария Шумакова родилась 24 декабря 1988 года в Новосибирске. Училась в Высшем театральном училище имени Щепкина.

В кино она дебютировала в 2010 году в фильме «Болевые точки». Популярность ей принесла роль Наташи в сериале «Сладкая жизнь», вышедшем в 2014 году.

Также Шумакова играла в картинах «Миллионы в сети», «Расставание», «Гостиница «Россия», «Второе зрение», «Выжить любой ценой», «Крылья империи», «В одну реку дважды», «Грозный», «Конец фильма», «Русские» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Что известно о личной жизни Шумаковой

После окончания съемок второго сезона «Сладкой жизни» Мария Шумакова вместе со своим избранником бизнесменом Артемом Дертевым переехала в Латвию. У предпринимателя было свое кафе в Риге, и пара какое-то время жила там.

В 2022 году стало известно, что актриса вышла замуж за сотрудника Comedy Club Production Славу Гусева. В декабре прошлого года Шумакова сообщила, что беременна.

«Я очень эмоциональная женщина, и мой муж это знает и принимает, редко что держу в себе. Но в первый триместр было непросто, меня качало на эмоциональном шторме нон-стоп, драма приходила ниоткуда и накрывала все сущее моими слезами. В третьем триместре тоже периодически накатывает, хоть и не с такой силой. Понимаю, что беременность — это нагрузка не только на женщину, но и на мужа. Сейчас беременность дает возможность увидеть всю мужественность моего мужа. И в целом классно, но бывало разное», — рассказывала она.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Мария Шумакова

Какой проект снимает Шумакова

В 2023 году Мария Шумакова рассказала, что снимает короткометражку «Когда я стану женщиной».

«Встать по ту сторону камеры меня побудило желание стать сценаристом. Я пишу с детства — наверное, с восьми лет. Помню, как отправляла рассказы на конкурс „Дебют“. Пишу и сценарии, и рассказы, и просто посты, но обычно эта работа уходит просто в стол. В какой-то момент почувствовала, что готова реализовать написанное. И чего греха таить, актерская профессия требует сильного психического подключения, которое нервная система не всегда выдерживает. Мне захотелось попробовать себя в чем-то другом. Я начала учиться на сценариста в школе „Индустрия“ Федора Бондарчука, обучение в которой предполагает съемку самостоятельного фильма. Я сняла свой первый короткий метр, и мне понравилось быть по ту сторону камеры. Конечно, многому еще придется научиться, но мне хотелось бы проявить себя и как сценарист, и как режиссер. Снимать понятное кино», — делилась она с «Газетой.Ru».

Актриса добавила, что эта короткометражка — ностальгия по времени приключений.

«Это моя ностальгия по времени приключений. Веселой, пышной и хулиганской Москве. Моей юности 2010 года, хотя действие разворачивается в наше время. У моей героини Риты такая одиссея по Москве, полная романтических приключений, и за каждым углом ждет что-то интересное — не всегда созидательное, но волнующее. Это исследование на тему юной женской природы. И о том, что иногда женщина уделяет слишком много внимания внешним отношениям и мужчинам, ищет опору где-то там, хотя она внутри», — отметила Шумакова.

Что Шумакова говорила про критику

Мария Шумакова признавалась, что ее могут обидеть комментарии хейтеров.

«Я болезненно отношусь к критике, как и большинство людей. Считаю себя достаточно ранимым человеком. Хотя в последнее время удается переключать внимание и концентрироваться на созидательной критике, которую получаю от уважаемых мной людей. Знаете, Пушкин сказал: „Хвалу и клевету приемли равнодушно“. А также: „Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд“. То есть ты должен честно оценивать свое творение, а все остальное — вторично, так как искусство субъективно», — пояснила она.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Мария Шумакова

Чем Шумакова занимается сейчас

Мария Шумакова в скором времени станет мамой. При этом артистка продолжает творческую деятельность.

Сейчас она задействована в постановках «Гамлет in Moscow» и «Бесы Достоевского».

В 2023 году Шумакова снялась в проектах «Теория больших денег», «Соседка» и «Недетское кино». В скором времени также должен выйти сериал «Хроники русской революции» с ее участием.

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