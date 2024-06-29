Пугачева, потеря друзей из-за СВО, русофобия: как живет актер Борис Галкин

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Борис Галкин

Заслуженный артист России Борис Галкин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации и Алле Пугачевой?

Чем известен Галкин

Борис Галкин родился 19 сентября 1947 года в Санкт-Петербурге. Его семья вскоре переехала в Ригу, где он пошел в школу.

После окончания школы он отправился в Москву и поступил в Театральное училище имени Б. Щукина. В 1977 году Галкин также окончил режиссерское отделение высших театральных курсов при ГИТИСе.

Актер снимался в картинах «Город первой любви», «В зоне особого внимания», «Белый снег России», «Ответный ход», «Дыхание грозы», «Зеркало для героя», «Соломенные колокола», «Рой», «Игра», «Мужской талисман», «Тайна. Курс выживания», «Сдвиг», «Мы из будущего», «ППС», «Возмездие», «Королева бандитов», «Вася», «У самого Белого моря» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Как режиссер он работал над проектами «Молодость. Выпуск 4», «Получить генералу Нестерову», «Игра», «22 июня, ровно в 4 часа», «Помнишь запах сирени», «Черный клоун» и «Мужской талисман».

Что известно о личной жизни Галкина

Первой женой Бориса Галкина была заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова. Вместе пара прожила год.

«Мне не надо было выходить за него замуж. Можно было бы просто побыть влюбленными», — комментировала Печерникова.

Второй женой Галкина стала художник и сценарист Елена Демидова. Артист усыновил двоих ее детей: сына Владислава и дочь Марию.

Владислав Галкин тоже стал актером. Он умер в 2010 году.

«Я по сей день уверен, что моего сына убили. Кровь на стене, коньяк на столе, два бокала с томатным соком. Влад никогда не пил томатный сок, а уж тем более коньяк с томатным соком. Кровь была и на бокале, в котором на донышке оставалось чуть-чуть коньяка. Чья кровь — неизвестно. Анализ этой крови даже не взяли. Если это была кровь Владислава, то кто это сделал? А если чужая кровь, тогда уже другой вопрос: кого именно? Все это оказалось следствию неинтересно», — жаловался Галкин в передаче «Судьба человека».

Третьей супругой артистка стала певица Инна Разумихина. Она моложе его на 26 лет. В 2017 году у пары родилась дочь Анна. Она стала первым биологическим ребенком Галкина, которому на тот момент было 70 лет.

Что Галкин говорил о спецоперации

Борис Галкин поддерживает проведение спецоперации. Он регулярно выступает в Донбассе с 2014 года.

«Уже полтора века Россия оружием защищает себя. Когда я разговариваю с противниками СВО, самая главная моя мысль всегда такая: а вы бы хотели, чтобы нам в подбрюшье всадили нож? А так бы и было в результате. Мы бы, безусловно, получили нож в бок», — комментировал Галкин aif.ru.

Артист объясняет необходимость проведения СВО не только ростом национализма на Украине, но и тем, что Запад давно использует эту страну как плацдарм для собственных войск.

«Там на Украине ведь перемены шли не только в сознании, не только в мировоззрении, не только в отношении к России, к русским. На самом деле там шли вовсю учения НАТО, формировалось все для мощного военно-армейского войскового удара по нашей стране», — объяснял он.

Также Галкин рассказывал, что потерял многих друзей на Украине из-за их русофобии и отказа от общей истории.

«У меня очень много было друзей в Киеве, Днепропетровске, Одессе. И даже во Львове — я часто приезжал к товарищу своему. И сейчас у нас оборвались эти связи. Если ты оскорбляешь мою родину, все, ты для меня становишься непримиримым противником», — делился актер.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Борис Галкин

Что Галкин говорил о Пугачевой

По мнению Бориса Галкина, народная артистка СССР Алла Пугачева ведет очень плохую игру «с духом гнильцы и человеческой дряхлости». Он считает, что в поведении Примадонны нет сострадания и понимания того, что происходит в мире.

«Это очень плохая игра — та, что ведет Пугачева. Игра с духом гнильцы, человеческой дряхлости, исчерпаемости человеческих ресурсов, когда хоть что-нибудь, но еще взять и выдать. Игра на крови на самом деле, без сострадания, без глубины понимания всего того, что происходит в мире, без единого движения души, которую все-таки надо чувствовать, беречь», — высказывался Галкин.

Актер добавил, что негативные высказывания Пугачевой о России и ее жителях связаны с ее желанием получить одобрение от окружения и новых людей, которые на Западе ее почитают и уважают.

Чем сейчас занимается Галкин

Борис Галкин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановке «Веселый солдат».

В 2023 году артист снялся в картинах «Мой друг нерпа», «Отставник. Защита Дедова», «Крылья», «СольФасоль» и «Отставник. Ближний бой».

В скором времени также должен выйти мини-сериал «Страх» с его участием.

Читайте также:

Зона СВО, бег в бронежилете, запрещенные вещества: как живет Аристарх Венес

Израиль, отказ от званий, боль из-за СВО: куда пропал актер Ефим Шифрин

Слухи об эмиграции, отказ от Москвы, театр: где сейчас Анна Ковальчук