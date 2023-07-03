Актер Борис Галкин рассказал о друзьях на Украине Актер Борис Галкин рассказал о разрыве связей с друзьями на Украине

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Актер Борис Галкин

Запад и нынешний киевский режим сделали все, чтобы посеять раздор между украинцами и русскими, считает российский актер Борис Галкин. В беседе с «Царьградом» артист признался, что потерял многих друзей на Украине из-за их русофобии и отказа от общей истории.

У меня очень много было друзей в Киеве, в Днепропетровске, в Одессе. И даже во Львове — я часто приезжал к товарищу своему. И сейчас у нас оборвались эти связи. Если ты оскорбляешь мою Родину — все, ты для меня становишься непримиримым противником, — рассказал он.

Борис Галкин подчеркнул, что раньше украинцы и русские были двумя частями одного народа и прекрасно понимали друг друга. Актер отметил, что любит украинскую музыку, и не может себе представить, чтобы в России вдруг пошли путем запрета культуры и искусства своих соседей.

Ранее российский режиссер Никита Михалков заявил, что покинувшие Россию артисты уже не смогут вернуться и занять прежние позиции, так как их места, по его мнению, заняты теми, кто ранее никогда «не пробились бы сквозь них». Россияне отреагировали на слова Михалкова и стали спорить в соцсетях, есть ли дорога назад Пугачевой, Галкину (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), Хаматовой.