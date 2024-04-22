«Плохая игра с духом гнильцы»: Борис Галкин резко высказался о Пугачевой Актер Борис Галкин заявил, что Пугачева ведет плохую игру «с духом гнильцы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Борис Галкин

Народная артистка СССР Алла Пугачева ведет очень плохую игру «с духом гнильцы и человеческой дряхлости», считает советский и российский актер Борис Галкин. По его мнению, которое приводит aif.ru, в поведении певицы нет сострадания и понимания того, что происходит в мире. Галкин уверен, что Примадонна отрабатывает русофобскую повестку Запада.

Это очень плохая игра — та, что ведет Пугачева. Игра с духом гнильцы, человеческой дряхлости, исчерпаемости человеческих ресурсов, когда хоть что-нибудь, но еще взять и выдать. Игра на крови, на самом деле, без сострадания, без глубины понимания всего того, что происходит в мире, без единого движения души, которую все-таки надо чувствовать, беречь, — высказался артист.

Он добавил, что негативные высказывания Пугачевой про Россию и ее жителей связаны с желанием певицы получить одобрение от окружения и новых людей, которые на Западе ее почитают и уважают. Как отметил Галкин, поддерживающие свою страну россияне и Примадонна оказались по разные стороны баррикад.

Ранее продюсер Илья Саглиани заявил, что Пугачева намерена стать единоличным владельцем замка в подмосковной деревне Грязь. По его информации, артистка приедет в Москву в конце июня, чтобы переписать дом на себя. Саглиани считает, что Примадонна хочет исключить потери недвижимости из-за супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).