Александр Ревва «женился» во второй раз Александр Ревва отметил 20-ю годовщину отношений с женой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Александр Ревва со своей супругой Анжеликой

Шоумен Александр Ревва сообщил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что отметил 20-ю годовщину отношений со своей супругой Анжеликой. Экс-игрок в КВН устроил пышный праздник, на который он и его жена надели свадебные наряды, и произнесли клятвы у алтаря.

День рождения нашей любви! 20 лет! 26.06.2004, — написал Ревва.

Артист также опубликовал фотографию, на которой предстал в обнимку с супругой. На снимке Ревва предстал в костюме с пиджаком бежевого цвета и черными брюками, а Анжелика — в белом кружевном платье и с роскошной фатой на голове. Пара счастливо улыбается в объектив.

По информации СМИ, на празднике присутствовали звезды российского шоу-бизнеса, в числе которых Валерия, Владимир Пресняков, Наталья Подольская и другие.

Ранее комик Гарик Харламов опубликовал кадры с новоиспеченной супругой актрисой Катериной Ковальчук, на которых они смотрят на гору во время летнего отпуска. В кадре знаменитости появились в халатах на фоне леса и бассейна. Шоумен уточнил, что они с женой «играют с горой в гляделки». Артисты сыграли свадьбу 6 июня. Для Харламова это уже третий официальный брак.

До этого Ковальчук показала подписчикам обручальное кольцо. На снимке девушка правой рукой касается большого букета розовых пионов. На безымянном пальце можно заметить аккуратное украшение.