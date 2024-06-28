Харламов и Ковальчук в халатах поиграли в «гляделки» с горой Харламов и Ковальчук облачились в халаты на отдыхе после свадьбы

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук

Юморист Гарик Харламов опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с новоиспеченной супругой актрисой Катериной Ковальчук. На кадре знаменитости предстали в халатах на фоне леса и бассейна. Известно, что 6 июня они сыграли свадьбу.

Мы с женой играем в гляделки с горой. Либо она к нам, либо Магомед, — написал Харламов.

До этого Ковальчук показала подписчикам обручальное кольцо. На свежем снимке девушка правой рукой касается большого букета розовых пионов. На безымянном пальце можно заметить аккуратное украшение.

В начале июня актриса также опубликовала фото около ЗАГСа и подписала пост сердечком. Для Харламова этот брак стал третьим. Ранее он был женат на актрисе Юлии Лещенко, затем на Кристине Асмус.

Вскоре после свадьбы Асмус в ироничной форме заявила, что ее бывший супруг Гарик Харламов сейчас зарабатывает на развод с новой женой. Таким образом актриса ответила на комментарий подписчика, который спросил, почему юморист не пришел на выпускной их дочери Анастасии. Асмус также в шутку назвала себя «рослым пацаном», поскольку появилась в школе с короткой стрижкой, в рубашке и галстуке.