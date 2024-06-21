Новая жена Гарика Харламова похвасталась обручальным кольцом Актриса Катерина Ковальчук впервые показала обручальное кольцо от Харламова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катерина Ковальчук

Актриса Катерина Ковальчук, ставшая недавно женой юмориста Гарика Харламова, показала подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обручальное кольцо. На свежем снимке девушка правой рукой касается большого букета розовых пионов. На безымянном пальце можно заметить аккуратное украшение.

В начале июня Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали мужем и женой. Тогда девушка опубликовала фото около ЗАГСа и подписала пост сердечком. Для Харламова этот брак стал третьим. Ранее он был женат на актрисе Юлии Лещенко, затем на Кристине Асмус.

Вскоре после свадьбы Асмус в ироничной форме заявила, что ее бывший супруг Гарик Харламов сейчас зарабатывает на развод с новой женой Екатериной Ковальчук. Таким образом актриса ответила на комментарий подписчика, который спросил, почему юморист не пришел на выпускной их дочери Анастасии. Асмус также назвала себя в шутку «рослым пацаном», поскольку появилась в школе с короткой стрижкой, в рубашке и с галстуком.

После экс-супруга юмориста резко ответила хейтерам, которые оставляют сотни комментариев под ее свежими снимками с новой прической. Девушка призналась, что обрезала волосы, потому что они были сильно испорчены.