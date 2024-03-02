«Это ужасно»: дочь Боярского рассказала о пережитом в детстве Дочь Боярского рассказала, что в детстве ей не хватало «нормальности»

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Елизавета Боярская

Российская актриса Елизавета Боярская в интервью на YouTube-канале «Света вокруг света» рассказала, что в детстве ей немного не хватало «нормальности». По словам артистки, сумасшедшая популярность ее отца Михаила Боярского постоянно проявлялась в бытовой жизни.

Папины популярность и известность меня не то чтобы расстраивали, но это было скорее минусом, чем плюсом. <...> Идешь за руку с папой, просто гуляешь, ты хочешь побыть с папой, а папу у тебя разрывают на сто кусков, пальцем показывают. Это ужасно, — рассказала актриса.

Боярская отметила, что не было ни одного места, где ее звездного родителя не заметили бы. Кроме того, продолжила актриса, подъезд дома, в котором они жили, постоянно расписывали фразами вроде «Миша, я хочу от тебя ребенка», поклонницы актера звонили на домашний телефон и глупо хихикали.

Это все, естественно, мне не нравилось. <...> Хотелось какой-то нормальности, — добавила Боярская.

Ранее Елизавета Боярская сообщила, что не планировала связывать свою жизнь с актерской профессией. По ее словам, она всегда считала эту работу несерьезной и даже стеснялась ее. Несмотря на постоянный пример перед глазами в виде родителей, она мечтала о работе стюардессой, модельером или учителем.