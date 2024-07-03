«Черный список», риск гибели, алкоголь: как живет Дмитрий Масленников

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Масленников

Блогер и телеведущий Дмитрий Масленников в этом году перестал вести шоу «Черный список». Чем он занимается сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Масленников

Дмитрий Масленников родился 21 декабря 1994 года в Усть-Катаве Челябинской области. Спустя время вместе с семьей переехал в Москву, где окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «финансовый инжиниринг».

Карьеру блогера Масленников начал в 2014 году. Тогда он создал YouTube-канал, на котором публиковал видео с обзорами и лайфхаками, а также мистические и экстремальные ролики. Сейчас у него более 17 млн подписчиков.

В 2014–2015 годах Масленников вел собственную программу «Погнали Шоу». В 2016 году начал выходить его проект GhostBuster, в рамках которого он посещает загадочные места, заброшенные объекты и замки. Эта передача принесла ему популярность.

В 2019 году телеведущий открыл рубрику «Экстремальные прятки»: он занимался расследованием загадочной гибели девяти туристов на склоне горы Холатчахль в Свердловской области, произошедшей в начале 1959 года. Свои исследования он опубликовал в качестве проекта «Перевал Дятлова».

Во время съемок группа Масленникова неправильно рассчитала время похода, из-за чего попала в сильную снежную бурю.

«Наши инструкторы слиняли, понимая, насколько опасна ситуация. И вот мы с ребятами спускаемся, а двое из них, между прочим, с астмой. Я тогда записывал прощальную речь для родителей на камеру. Попрощался с мамой, с папой. Просто понимал, что ситуация критическая», — вспоминал блогер.

В 2020 году Масленников был включен в список самых высокооплачиваемых блогеров России, составленный Анастасией Ляликовой из Forbes. По ее данным, годовой заработок телеведущего составил $780 тысяч.

В 2022 году Масленников стал новым ведущим программы «Черный список». В этом году в проекте его заменил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Фото: legion-media.ru/PEOPLETALK Дмитрий Масленников

Что известно о личной жизни Масленникова

Дмитрий Масленников не раскрывает подробности личной жизни.

Известно, что блогер встречался с девушкой по имени Лиза. Также состоял в отношениях с моделью Playboy Лией Ситдиковой.

В 2017 году певица Клава Кока пригласила его на запись видео на свои песни «Я устала» и «Нет времени». После этого знаменитостям приписывали роман, однако Масленников опровергал эту информацию.

«С Клавой Кокой мы дружим. Не произошло какой-то химии между нами, которая должна быть», — говорил он в «Шоу Воли».

В 2022 году Super.ru сообщил, что Масленников встречается с начинающей певицей Машей Гоголь.

Что известно о состоянии здоровья Масленникова

В январе 2023 года Telegram-канал SHOT сообщил, что Дмитрий Масленников попал в больницу из-за злоупотребления алкогольными напитками, которое повлекло за собой нарушение ритма сердца.

«Дима Масленников в тяжелом состоянии попал в больницу после злоупотребления алкоголем. По нашим данным, блогера госпитализировали в кардиологию одной из столичных клиник в состоянии алкогольного опьянения. Там ему диагностировали пароксизм фибрилляции предсердий (нарушение ритма сердца). К счастью, все закончилось хорошо: врачи прокапали ютубера, поставили на ноги, ему полегчало и он пошел дальше ловить белочку привидений. По нашей информации, от нарушений ритма сердца Масленников страдает последние 15 лет», — пояснил канал.

Спустя время телеведущий вышел на связь и сообщил, что находится дома, но пока возьмет паузу от работы: к ней приступит тогда, когда будет чувствовать себя лучше.

«Сейчас все хорошо. Я понял, что возьму паузу, чтобы восстановиться, и приступлю к рабочему процессу, как буду чувствовать себя лучше», — объяснил Масленников.

Чем сейчас занимается Масленников

Дмитрий Масленников продолжает творческую деятельность.

В 2022 году провел в качестве ведущего музыкальный фестиваль «ЖАРА». Также является ведущим VK Fest.

Также блогер продолжает вести свой YouTube-канал.

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