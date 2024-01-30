Тодоренко, конфликт с Дробышем, «Универ»: как живет Настасья Самбурская

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Настасья Самбурская

Актриса и певица Настасья Самбурская прославилась после выхода сериала «Универ. Новая общага». В каких проектах она задействована сейчас, почему артистка не появится в продолжении ситкома?

Чем известна Самбурская

Настасья Самбурская (настоящее имя — Анастасия Терехова) родилась 1 марта 1987 года в Приозерске.

Самбурская училась в ГИТИСе. В 2010 году, получив диплом, была зачислена в труппу театра на Малой Бронной. В 2019 году актриса ушла из учреждения.

В кино артистка дебютировала в 2008 году — в эпизоде фильма «Скажи_Лео». Известность пришла к ней в 2011 году после выхода сериала «Универ. Новая общага». Проект транслировался на канале ТНТ до 2018 года.

Также она снималась в картинах «Опережая выстрел», «Верни мою любовь», «Пятница», «Команда Б», «Каникулы президента», «Патриот», «Снегурочка против всех», «Универ: 10 лет спустя», «Вика-ураган» и других. Всего в фильмографии актрисы на данный момент 40 работ.

В 2017 году Самбурская вела шоу «Ревизорро» на канале «Пятница!».

В 2023 году артистка участвовала в вокальном проекте «Три аккорда» на Первом канале, где исполняла свои композиции.

Что известно о личной жизни Самбурской

В 2017 году Настасья Самбурская вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича.

«Вот теперь мы точно не пошутили. Да, невеста была в черном, денег не хватило на белое. Букетом не швырялась, потому что он был увесист и ненароком мог сбить с ног работницу ЗАГСа. Я счастлива. Муж тоже не мучается. Деточки народятся, когда надо. Я любима и люблю, чего и вам всем желаю», — сообщала звезда «Универа».

Однако спустя год пара развелась. Тогда Самбурская призналась, что «не хочет быть жертвой».

«Я была замужем. Я развелась. Причина очень нехорошая, потому что я не хочу сесть на эту причину, как некоторые девушки у нас известные на этой причине ездят, ездят, ездят. Я не хочу быть жертвой. Вначале я боролась за какие-то отношения, за больные, за токсичные. Ну, просто у нас была несовместимость, но ты до конца веришь, что что-то там изменится. Ничего не изменится», — заявила она в интервью Регине Тодоренко.

После этого актриса не распространяется о своей личной жизни.

Почему Самбурская поругалась с Дробышем

В 2022 году сотрудничество Настасьи Самбурской с продюсером и композитором Виктором Дробышем закончилось судебным разбирательством. Звезда «Универа» попросила аннулировать заключенный между ними контракт на продвижение, поскольку она отдавала по нему 70% своих гонораров за концерты. По словам исполнительницы, Дробыш не занимался раскруткой ее творчества.

В ответ адвокаты продюсера предоставили доказательства того, что все обязательства по договору были исполнены в полном объеме. Также правозащитники потребовали возместить потраченные на продвижение Самбурской как певицы деньги.

В июне 2022 года Московский городской суд вынес вердикт, согласно которому с артистки взыскали 2,7 млн рублей.

«Мне обидно, она сегодня могла бы быть гораздо популярнее. И это не связано ни с чем, кроме того, что она неработоспособная. Она человек, который живет сегодняшними эмоциями. А для того чтобы быть популярной и это поддерживать, нужно очень много работать», — высказывался Дробыш.

Почему Самбурская не появится в продолжении «Универа»

В 2024 году должен выйти сериал «Универ. 13 спустя». К своим ролям вернулись Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Александр Мартынов, Арарат Кещян, Екатерина Молоховская, Виталий Гогунский и другие актеры.

Настасья Самбурская не появится в проекте. Дело в том, что она не смогла договориться с продюсерами о своей ставке.

«Все банально, не смогли договориться о ставке. По моему мнению, спустя три года после выхода заключительно сезона ставка должна вырасти, но у продюсеров мнение с моим не совпало», — объяснила актриса.

Чем Самбурская занимается сейчас

Настасья Самбурская продолжает творческую деятельность. 17 марта она даст сольный концерт в Москве.

В 2023 году артистка снялась в проектах «Теща», «Концерт отменяется», «Красный 5», «Макс и Гусь», «Блеск», «Галя, у нас отмена!», «Всем ветрам назло», «Недетское кино» и «Все исправлю».

В скором времени также должны выйти картины «Престиж» и «Крепостные» с ее участием.

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