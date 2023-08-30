Кузя из «Универа» поделился инсайдами со съемок перезапуска сериала Актер Гогунский: съемки нового сериала «Универ» проходят отлично

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Съемки нового сериала «Универ» проходят отлично, на площадке царит фантастическая атмосфера, рассказал NEWS.ru актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи. По его словам, организация проекта проходит на высочайшем уровне.

Все проходит блестяще, я в восторге. Самому интересно будет увидеть сериал, потому что на съемках атмосфера фантастическая. У нас прекрасный сценарий, очень много смешных моментов. Я рад, что работаю в команде профессионалов. Организация высочайшая, я еще не видел, чтобы было все так хорошо организовано в плане масштаба. Я думаю, что в итоге выйдет прекрасное полотно, – рассказал Гогунский.

Телеканал ТНТ начал съемки сериала «Универ. 13 лет спустя». Проект станет продолжением сериалов «Универ. 10 лет спустя», «Универ. Новая общага» и «Универ».

Ранее актриса Дарья Сагалова поделилась впечатлениями по поводу перезапуска сериала «Счастливы вместе». По ее словам, с момента прекращения выхода сериала актеры очень сильно изменились, а значит, поменяются и персонажи, что вызывает опасения. Сагалова считает продолжение «Букиных» настоящей авантюрой. При этом актриса подчеркнула, что перезапуск сериала будет очень интересным и ее персонаж сможет удивить зрителя.