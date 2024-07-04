Россиянам рассказали, почему подорожают билеты на самолет Авиаэксперт Смирнов: авиабилеты подорожают из-за дорогого содержания самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиабилеты подорожают в связи с увеличением расходов на содержание самолетов авиакомпаниями, рассказал «360» председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов. По его словам, по доходам компаний ударили санкции, а именно запрет полетов в европейские страны, и закрытое небо над городами на юге страны.

Авиакомпании находятся в непростом положении. Хотя они молодцы, что они смогли восстановить число перевезенных пассажиров до санкционного периода. Но финансовое качество значительно ниже, чем было, когда нас пускали в Европу, когда мы летали во все города нашей страны, — объяснил эксперт.

Специалист отметил, что раньше западные компании-производители поставляли детали для самолетов по рыночным ценам, а сейчас из-за параллельного импорта они стали дороже. Несмотря на то что гражданская авиация состоит из нескольких участников, деньги приносят именно перевозчики, которым платят за билеты.

Из заработанного они платят аэропортам очень приличные суммы, поэтому выбора у них нет — цены на билеты они повысят, так как это их единственный способ заработка, — подчеркнул Смирнов.

Эксперт добавил, что эта схема непродуманная, поскольку приведет к уменьшению пассажиропотока. Из-за этого уменьшится и заработок авиакомпаний, это приведет к тому, что аэродромы могут остаться без ремонта, подытожил Смирнов.

Ранее стало известно, что авиабилеты в России могут подорожать на 5–7%. Это может произойти из-за новых требований Росавиации и Ространснадзора высаживать пассажиров при духоте в самолетах. Отмечается, что у перевозчиков появятся новые незапланированные траты и авиакомпании хотят перекинуть их на плечи пассажиров.