Россиян предупредили о подорожании авиабилетов SHOT: авиабилеты подорожают на 5-7% из-за новых правил о температуре в самолетах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Авиабилеты в России могут подорожать на 5–7%, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на экспертов. По его данным, это произойдет из-за новых требований Росавиации и Ространснадзора высаживать пассажиров при духоте в самолетах. Отмечается, что у перевозчиков появятся новые незапланированные траты, и авиакомпании хотят перекинуть их на плечи пассажиров.

В частности, из-за нового предписания перевозчики будут вынуждены оплачивать дополнительно трап и автобус. Кроме того, активнее придется использовать установку для кондиционирования бортов. Это приведет к доптратам на электричество и топлива. Эксперты считают, что сильнее всего рост цен может коснуться чартерных рейсов, которые часто задерживаются, а пассажиры сталкиваются с тем, что их по несколько часов держат на борту.

Ранее «Известия» писали, что Ространснадзор и Росавиация потребовали от авиакомпаний не допускать случаев, когда на борту самолета температура воздуха во время рейса превышает установленные нормы. Температура на борту не должна быть ниже 20 и выше 25 градусов.

Глава Госавианадзора Владимир Ковальский отметил в письме, что регламентирующие температуру воздуха в самолете требования отсутствуют в воздушном законодательстве России. Он призвал авиакомпании руководствоваться «санитарно-эпидемиологическими требованиями на транспорте», которые утвердил главный санитарный врач РФ.