Капибары в аномальную московскую жару поныряли в бассейне и попали на видео Глава Московского зоопарка опубликовала кадры с купающимися капибарами

Фото: Tara Malhotra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Капибары из Московского зоопарка наслаждаются плаванием в специальном бассейне, кадры с животными опубликовала директор учреждения Светлана Акулова в Telegram-канале. В ролике видно, как животные резвятся в воде, периодически погружаясь с головой. По краям длинного искусственного водоема сооружены ступеньки.

Сегодня хотелось бы всем быть немного капибарами, — написала Акулова.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что очень жаркая погода продлится в Москве в среду и четверг, 3 и 4 июля. По ее словам, температура воздуха в эти дни может достигнуть отметки в +35 градусов и установить новые температурные рекорды. Однако уже 5 июля столицу накроют сильные дожди, предупредила синоптик.

2 июля Акулова рассказала, что из-за наступления жаркой погоды капибарам в Московском зоопарке приготовили полезное мороженое-лед с овощами, салатами и фруктами. По ее словам, такая еда не только делает жизнь животных разнообразнее, но и помогает им охладиться в жару.

До этого сообщалось, что недавно появившиеся на свет детеныши капибары чувствуют себя хорошо и уже начинают пробовать «взрослую» еду. Родились они менее двух недель назад. Родителями стали любимцы посетителей Кузьма и Малая.