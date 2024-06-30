Детеныши капибары начали пробовать «взрослую» еду в Московском зоопарке Московский зоопарк сообщил, что детеныши капибары попробовали «взрослую» еду

Фото: t.me/Moscowzoo_official*

Недавно появившиеся на свет детеныши капибары чувствуют себя хорошо и уже начинают пробовать «взрослую еду», сообщили в Московском зоопарке. Родились они менее двух недель назад. Родителями стали любимцы посетителей — Кузьма и Малая.

Новорожденные весят в среднем по полтора килограмма, сейчас они стремительно растут и прибавляют в весе. Малыши появлялись на свету хорошо развитыми, покрытыми шерстью, с открытыми глазками и прорезавшимися зубами. Также они с рождения умеют ходить и плавать, — уточнили в зоопарке.

Пол детенышей пока не установлен, его определят спустя несколько недель. Капибарята питаются материнским молоком. До четырех месяцев оно будет их основной пищей, но малыши уже начали пробовать еду «с общего стола»: фрукты, овощи, специальные комбинированные корма и зелень.

Заботой о потомстве занимаются все члены семьи. Так, за капибарятами присматривают мама с папой и старшие сестры.

В зоопарке отметили, что капибары рожают самостоятельно. Помощь врачей животным не требуется. Однако первые несколько дней зоологи наблюдали за малышами, чтобы тех не обидели более крупные жители южноамериканской поляны — ламы и викунья.

Панда Катюша в субботу не хотела просыпаться после тихого часа. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась кадрами, где малышка неохотно открывает глаза, зевает, но продолжает лежать на деревянном настиле из бревен в вольере.