Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 29 июня, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале опубликовала видеозапись, как панда Катюша просыпается вечером после дневного сна. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Проснулась ли Катюша или дождалась ночи

Акулова продемонстрировала кадры, где запечатлена Катюша, которая лежит на деревянном настиле в большом вольере и не хочет просыпаться после своего дневного сна. Панда неохотно открывает свои глаза и даже зевнула один раз, но так и осталась лежать конструкции из бревен.

«Что же? Просыпаться или подождать, когда ночь настанет?», — подписала видео руководитель Московского зоопарка.

Подписчики Акуловой предположили, что Катюша специально не хотела вечером вставать, чтобы ночью поиграться со своей мамой Диндин.

«Наверняка дальше спать Катерина пошла. Она же любит проснуться ночью, разбудить маму и пойти с ней бегать по всему вольеру. Бедная мама, конечно»;

«Милая пандочка! Имей совесть спать ложиться не поздно, ночью не просыпаться и утром встать во время. На завтрак сосать мамино молочко и выйти навстречу к посетителям. Ведь специально приезжают увидеть именно Катюшу, а она с утра вечно спит»;

«У Катюши еще такие маленькие зубки, с виду крупненькая такая, а зубки еще не выросли бамбук жевать. Но спать она любит, это отдельная история и тут больше нечего сказать про эту малышку», — писали пользователи Сети.

Много ли часов могут спать панды

Специалист по китайской фауне Московского зоопарка Ирина Овчинникова рассказала, что обычно панды спят по 12 часов в сутки, поскольку это напрямую связано с их энергосберегающей системой организма.

«Панды спят по 12 часов в сутки. Это связано с энергосберегающей системой их организма. Исторически большие панды были хищниками, питались кормами животного происхождения и быстро переваривали пищу. В процессе эволюции особенности пищеварения сохранились, только теперь они вегетарианцы. Растительная еда малопитательная, а перерабатывают они ее моментально. Поэтому животным приходится часто есть и восстанавливать силы во время сна», — рассказала она.

Овчинникова пояснила, что панд кормят несколько раз в день свежим бамбуком, морковкой, яблоками и свежими панда-кейками, которые специалисты зоопарка пекут сами.

«Когда холодает, панды спускаются в долину, в жару поднимаются на вершины гор, таким образом регулируя температуру. Им необходимо 60–70 процентов влажности. Поэтому вольеры оснащены кондиционерами и увлажнителями воздуха, а на улице мы используем систему орошения, напоминающую дождь. К тому же всюду установлены искусственные водоемы с чистой водой, как горные ручьи. В летний зной животных не выпускаем наружу», — резюмировала специалист.

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