Какой сейчас курс доллара, евро, юаня в России: прогнозы и советы экспертов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦБ России установил официальный курс доллара США на сегодня, 28 июня, в размере 84,9640 рубля, курс евро — 90,9874 рубля, а курс юаня — 11,4753 рубля. Что ждет российскую валюту в ближайшее время?

Что будет с рублем в начале июля

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов считает, что в течение следующей недели курс доллара составит 88-89 рублей, евро — выше 94 рублей, юаня — 12,5 рубля. Небольшое ослабление рубля в начале второго месяца лета может быть связано с окончанием налогового периода, предположил экономист.

«Кроме того, импортеры постепенно перенастраивают схемы оплаты поставок, пострадавшие из-за последних санкций, и это будет стимулировать спрос на иностранную валюту. Еще один фактор, который поможет сократить „навес“ предложения инвалют на рынке и приблизить курс рубля к экономически более обоснованным уровням, — смягчение требований к экспортерам в части возврата выручки, порог репатриации был сокращен с 80% до 60%», — рассказал аналитик в беседе с изданием «Газета.Ru».

Буйволов подчеркнул, что российская валюта в июле должна укрепиться, потому что на стороне рубля играют достаточно высокие цены на нефть, фундаментальный фактор жесткой денежно-кредитной политики и покупка рублей компаниями под выплату дивидендов.

Эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов уверен, что рубль в июле будет достаточно стабильным, но тут все зависит от решений Центробанка России.

«Трудно строить предположения, поскольку все зависит от того, какие решения найдут Центробанк и финансовые агенты для того, чтобы перенаправить финансовые потоки. Это не экономический процесс, а регуляторно-политический», — объяснил он в комментарии для «Российской газеты».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что ждет пару рубль и юань в июле

Эван Голованов считает, что в июле россияне и инвесторы будут делать ставку на китайскую валюту, а спрос на евро и доллары будет небольшим.

«Если говорить про биржевые и банковские инструменты, то там доллары и евро абсолютно бессмысленны. В первую очередь на бирже начнут широко использовать юани», — отметил аналитик.

Главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич заявил, что в ближайшее время курс российской валюты к юаню достигнет отметки в 12 рублей.

«При этом пока фундаментальные факторы не способствуют направленному движению рубля, в результате чего пара юань/рубль, которая в текущий момент продолжает торговаться на валютном рынке и выступает основным ориентиром, может стабилизироваться в районе 12 рублей за единицу китайской валюты», — спрогнозировал эксперт.

При этом директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова подчеркнула, что валюты, такие как юань или дирхам, почти не пользуются у россиян спросом из-за низкой ликвидности. Также они не смогут заменить евро и доллар, если россияне захотят поехать за границу.

«Купить их сложно, потратить негде, хранить в них сбережения не представляется рациональным, так как курсы довольно волатильны, а уровни ликвидности все еще небольшие», — резюмировала она в беседе с агентством ПРАЙМ.

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