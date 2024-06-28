Погода в Москве в выходные: столицу накроет сильнейшая за 100 лет жара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в субботу и воскресенье температура воздуха прогреется до плюс 30 градусов, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Какая погода в столице будет в выходные и в начале июля?

Погода в Москве в субботу и воскресенье

По словам Шувалова, начиная с сегодняшнего дня и в течение ближайшей недели в столице будет стоять жаркая погода.

«С 28 июня погода поднимется до 30 градусов тепла и будет доходить до +31 градуса в течение всей рабочей недели. Дожди практически исключены на следующей неделе», — сказал он.

Синоптик предположил, что все пляжи в Москве в субботу и воскресенье будут забиты. Он предупредил местных жителей, чтобы они не переусердствовали с солнечными ваннами, так как влияние ультрафиолета будет слишком сильным, что нехорошо влияет на кожу.

По данным центра «Фобос», в Москве 29 июня в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью — от плюс 20 до плюс 22 градусов. Днем — от плюс 30 до плюс 32 градусов. Ветер слабый.

30 июня будет малооблачная погода, небольшой дождь, возможна гроза. Ночью — от плюс 20 до плюс 22 градусов. Днем — от плюс 29 до плюс 31 градуса. Ветер западный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода ждет москвичей в июле

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что июль в Москве начнется с жары, которой не было уже более 100 лет, поэтому столбики термометров в ближайшие пять дней будут показывать температуру воздуха выше 30 градусов.

«Июль начнется с жары, которой в Москве не было более века. В понедельник в пик жара может достичь плюс 30–33, побив рекорд 1898 года — плюс 32,6. Во вторник может быть еще на градус жарче, до плюс 31–34, и этот день тоже претендует на рекорд, превзойдя показатели 1890 года, когда было плюс 31,9. В среду к вечеру ожидаются ливни с грозой, при этом температура в дневные часы удержится на пике — плюс 30–33, она тоже может побить рекорд 1917 года в плюс 32,2», — пояснил он.

Метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале сообщила, что в первые две недели июля температура воздуха в столице будет превышать норму на 2–4 градуса.

«Июль в Москве начнется с жаркой погоды. А что дальше? Практически все модели долгосрочных прогнозов показывают, что следующий месяц лета в столице будет теплым, а в отдельные дни — жарким. В первой декаде июля средняя суточная температура воздуха превышает норму на 2–4 градуса. Ночью станет значительно теплее, и дожди будут поливать землю, что должно порадовать огородников: самое время для активного роста теплолюбивых культур», — отметила Позднякова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синоптик подчеркнула, что вторая половина летнего месяца также будет теплой, но возможны кратковременные дожди.

«Середина месяца обещает хорошую погоду без осадков и дневную температуру воздуха плюс 26–28 градусов. В последнюю декаду июля вернутся кратковременные дожди, и вновь столбики термометров приблизятся к отметке плюс 30 градусов. Тот, кто собирается провести отпуск в окрестностях Москвы, не пожалеет: теплыми обещают быть не только воздух, но и вода в водоемах Подмосковья», — резюмировала специалист.

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