Москвичей предупредили о приближении аномальной жары Синоптик Шувалов: с 28 июля в Москву придет 30-градусная жара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всю следующую неделю в Москве будет аномально жаркая погода, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, прохлада придет в столицу только после 3 июля.

С 28 июня погода поднимется до 30 градусов тепла и будет доходить до +31 градуса в течении всей рабочей недели. Дожди практически исключены на следующую неделю, — предупредил метеоролог.

Как предположил Шувалов, в ближайшие выходные все пляжи Москвы и Подмосковья будут забиты. При этом эксперт предупредил жителей, чтобы они не переусердствовали с солнечными ваннами, так как ультрафиолет будет слишком сильный, что нехорошо влияет на кожу.

Ожидается жара вплоть до конца следующей рабочей недели. Только 3-4 июля можем ожидать полную перемену погоды. Есть небольшая вероятность дождей 4 и 5 июля. Теплый июнь передает эстафету еще более теплому и жаркому июлю, — пояснил он.

Ранее столичное управление МЧС выпустило предупреждение, что в ближайшие несколько дней в Москве установится аномальная жара. В дневные часы погода может достигать +32 градусов. Ведомство рекомендовало жителям столицы быть осторожными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.