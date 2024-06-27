Москвичей предупредили о сильной жаре в ближайшие дни МЧС: в Москве в ближайшие дни установится жара до +32 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие несколько дней в Москве установится аномальная жара, предупредило столичное управление МЧС. В дневные часы с 28 по 30 июня погода может достигать +32 градусов.

В связи с жаркой погодой МЧС рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды, — сказано в публикации.

Кроме того, жителей столицы призвали соблюдать требования пожарной безопасности. Также следует исключить обращение с открытым огнем, добавили в ведомстве.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что завтра, 28 июня, в Москве воздух прогреется до плюс 30 градусов. При этом осадков в ближайшие дни не прогнозируется.

Метеоролог Татьяна Позднякова подтвердила, что с пятницы погода в Москве улучшится, в регионе ожидается потепление. По данным центра «Фобос», 28 июня в столице в течение суток ожидается малооблачная погода. Ночью — от плюс 17 до плюс 19 градусов. Днем — от 29 до 31 градуса со знаком плюс. Ветер слабый.

29 июня будет переменная облачность. Ночью — от плюс 21 до плюс 23 градусов. Днем — от плюс 31 до плюс 33 градусов. Ветер северо-западный, умеренный.