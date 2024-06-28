«Побьет рекорд 1917 года»: москвичей предупредили об аномальной жаре в июле Синоптик Тишковец: июль в Москве начнется с жары, которой не было уже 100 лет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Июль в Москве начнется с жары, которой не было уже более 100 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температура до плюс 34 градусов будет соседствовать с дождями. Наиболее высокие показатели при этом ожидаются 1 июля. Будут побиты рекорды 1890 и 1917 годов, уточнил синоптик.

Июль начнется с жары, которой в Москве не было более века. В понедельник в пик жара может достичь плюс 30 — плюс 33, побив рекорд 1898 года — плюс 32,6, во вторник может быть еще на градус жарче, до плюс 31 — плюс 34, и этот день тоже претендует на рекорд, превзойдя показатели 1890 года, когда было плюс 31,9. В среду к вечеру ожидаются ливни с грозой, при этом температура в дневные часы удержится на пике — плюс 30 — плюс 33, она тоже может побить рекорд 1917 года в плюс 32,2, — рассказал Тишковец.

При этом жителей столицы ожидают тропические ночи. Температура воды в реках достигнет 23 градусов, и самой теплой окажется Ока у Серпухова.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов также сообщил, что всю следующую неделю в Москве будет аномально жаркая погода. По его словам, прохлада придет в столицу только после 3 июля.