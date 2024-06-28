Что известно о состоянии Отара Кушанашвили: осложнение, прогнозы, болезнь

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Отар Кушанашвили

У журналиста Отара Кушанашвили после операции развился перитонит, сообщает Telegram-канал Mash. Какие последние новости известны о состоянии шоумена сегодня, 28 июня?

В каком состоянии сейчас находится Кушанашвили

Mash пишет, что журналист перенес уже две операции, но у него развился перитонит, и впереди еще одно вмешательство, сейчас он находится в реанимации на ИВЛ.

«У Отара Кушанашвили развился перитонит — смертельно опасное воспаление, которое может привести к нарушению функций органов. Шоумена прооперировали дважды: сначала чистили организм, затем вырезали половину желудка из-за непроходимости кишечника. Впереди еще одно вмешательство. По словам источника из близкого окружения, сейчас Отар в реанимации на ИВЛ. Приходит в себя, но говорить не в силах. Движениями и глазами успокаивает близких, иронизирует над состоянием, просится домой. Его ждет третья операция — удаление злокачественной опухоли из кишечника. Артист не следил за здоровьем и долго игнорировал врачей, поэтому вот», — говорится в публикации.

Авторы канала рассказали, что как только шоумен восстановится, то его сразу же переведут в онкологический центр в Москве.

Источник Telegram-канала SHOT сообщил, что Кушанашвили иногда приходит в себя, состояние у него стабильное.

«Состояние Отара сейчас стабильное, он регулярно приходит в себя, но пока не говорит, только взглядом и жестами просит пить. Кушанашвили находится в отдельной палате», — пишут журналисты.

При этом продюсер и близкий друг журналиста Табриз Шахиди заявил, что он идет на поправку.

«Отар идет на поправку, и это нас всех сильно воодушевляет. Остальное расскажем совсем скоро», — пояснил он.

Что известно о госпитализации Кушанашвили

20 июня стало известно, что Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске, его экстренно прооперировали.

«Несколько дней назад он начал жаловаться на сильные боли в области живота и сердца. Журналист сам поехал на обследование в клинику. Шоумену поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция. Сейчас Отар восстанавливается после хирургического вмешательства», — рассказали родственники 53-летнего телеведущего.

21 июня сообщалось, что состояние Кушанашвили стабилизировалось, шоумен в сознании и восстанавливается после операции.

Музыкальный критик Владимир Полупанов сообщил, что у Отара Кушанашвили обнаружили рак. В соцсети «ВКонтакте» он заявил, что телеведущего прооперировали.

«Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идет операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится», — написал Полупанов.

Telegram-канал Lomovka писал, что народный артист России Николай Басков оплатит лечение Кушанашвили, хотя сам он находился не в Москве, но дал такое распоряжение своему помощнику.

«Сейчас артист не в Москве, но, по информации „Ломовки“, уже дал распоряжение помощнику выяснить детали необходимой помощи и уточнить сумму, которая нужна для лечения телеведущего. Завтра после возвращения в столицу Басков передаст средства семье Кушанашвили», — говорилось в посте канала.

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