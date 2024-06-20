Музкритик Полупанов сообщил, что у Кушанашвили обнаружен рак

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Музыкальный критик Владимир Полупанов сообщил в соцсети «ВКонтакте», что у его друга Отара Кушанашвили обнаружили рак. По его словам, сейчас известного блогера и телеведущего оперируют.

Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идет операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится, — написал Полупанов.

Ранее стало известно, что Кушанашвили госпитализирован в подмосковном Красногорске. Уточняется, что журналиста экстренно прооперировали. Источник Telegram-канала Lomovka сообщает, что 53-летний Кушанашвили обратился к врачам из-за болей в области живота. По предварительным данным, шоумену потребовалась дорогостоящая операция.

Продюсер блогера Виктор Ладненко в разговоре с NEWS.ru подтвердил, что ведущего госпитализировали. Он подчеркнул, что Кушанашвили находится в реанимации. По словам продюсера, точный диагноз пока не ставили, но цирроз печени врачи не подтвердили.

Телеведущий Михаил Гребенщиков позже рассказал, что его коллега Кушанашвили меньше недели назад чувствовал себя нормально. По его словам, они вместе были на мероприятии супруги блогера. Гребенщиков подчеркнул, что узнал о госпитализации коллеги от журналистов.