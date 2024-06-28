Стало известно о состоянии Кушанашвили после операции Продюсер Шахиди: Кушанашвили идет на поправку

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Телеведущий Отар Кушанашвили идет на поправку, заявил продюсер и его друг Табриз Шахиди. По его словам, которые приводит РЕН ТВ, состояние шоумена «всех воодушевляет».

Отар идет на поправку и это нас всех сильно воодушевляет. Остальное расскажем совсем скоро, — отметил он.

О том, что у Кушанашвили обнаружили рак, сообщил музыкальный критик Владимир Полупанов. Ему провели операцию, после которой, как сообщалось, он не мог говорить и общался взглядом.

Ранее жена Кушанашвили Ольга, сообщила, что он частично находится в сознании после проведенной операции. По словам женщины, 53-летнего журналиста уже вывели из медикаментозной комы. Ольга также отметила, что состояние Кушанашвили стабильно, его давление выровнялось.

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