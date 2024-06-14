«Прошу поддержки»: Седокову экстренно прооперировали Седокову срочно госпитализировали накануне премии МУЗ-ТВ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Анна Седокова была экстренно прооперирована накануне участия в церемонии музыкальной премии МУЗ-ТВ 2024 «ВОЗВРАЩЕНИЕ», пишет Voice со ссылкой на слова исполнительницы. Издание не сообщает причину срочной госпитализации 41-летней звезды. После Седокова заявила, что не готова обсуждать состояние своего здоровья, попросив поддержки и приватности у поклонников и журналистов.

Как часто в жизни бывает, в самый неподходящий момент произошла вынужденная госпитализация. Сделали операцию, необходимо достаточно длительное восстановление, постельный режим и спокойствие. Я пока не готова это обсуждать. Хочу восстановиться, набраться сил на эту жизнь и, возможно, потом поделюсь своим опытом. Сегодня прошу поддержки, понимания и приватности, — сказала артистка в интервью.

Седокова также пояснила, что готовилась принять участие в церемонии премии МУЗ-ТВ, где должна была вручать одну из наград. Она также добавила, что подготовила для мероприятия красивое алое платье, но никуда не пошла из-за операции.

Ранее Седокова рассказала о воссоединении с 31-летним мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой во время очередного приступа крапивницы. По словам бывшей солистки группы «ВИА Гра», она покрылась красными пятнами, испытывала сильные боли и пила много воды. Седокова рассказала, что много лет страдает крапивницей — неизлечимым видом аллергии. Певица добавила, что купила билет на самолет и в 03:00 отправилась в аэропорт с сыном Гектором. Больной артистке пришлось добираться до пункта назначения почти сутки, неся сына на руках, чтобы не разбудить.