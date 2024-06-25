Стали известны подробности состояния Кушанашвили после операции LIFE: Отар Кушанашвили не может говорить после операции

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Журналист Отар Кушанашвили после операции не может говорить, пишет LIFE.ru со ссылкой на источник из ближайшего окружения телеведущего. Уточняется, что сейчас ведущий общается взглядом.

По данным издания, журналист периодически выходит из медикаментозного сна, а состояние его оценивают как стабильное. Когда Кушанашвили приходит в себя, он жестами и взглядом просит пить. Ведущий сейчас пребывает в отдельной палате.

Ранее Ольга, жена Отара Кушанашвили, сообщила, что он частично находится в сознании после проведенной операции. По словам женщины, 53-летнего журналиста уже вывели из медикаментозной комы. Ольга также отметила, что состояние Кушанашвили стабильно, его давление выровнялось.

До этого стало известно, что состояние Кушанашвили стабилизировалось. Уточнялось, что о выписке из больницы речь пока не идет, так как ему предстоит пройти множество обследований на сопутствующие заболевания. По предварительным данным, шоумену потребовалась срочная дорогостоящая операция, во время которой обнаружили опухоль брюшной полости. Результаты биопсии будут готовы через неделю.

О том, что у Кушанашвили обнаружили рак, сообщил музыкальный критик Владимир Полупанов.