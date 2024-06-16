Солист Мариинского театра рассказал, как сломал ребра на самокате Певец Чернецов рассказал, что получил перелом ребер из-за открывшейся двери авто

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Григорий Чернецов

Солист Мариинского театра Григорий Чернецов рассказал о поездке на самокате 14 июня, которая закончилась для него травмой ребер. По его словам, которые приводит издание 78.ru, в один момент в стоящем спереди автомобиле неожиданно открылась дверь, из-за чего оперный певец на скорости врезался в нее. Врачи диагностировали перелом двух ребер.

Человек не посмотрел в зеркало боковое, открыл дверь, и я получил травму. Два ребра сломано, — сказал Чернецов.

После ДТП певца отвезли в Мариинскую больницу. Врачи оказали ему помощь, госпитализация не потребовалась. В настоящий момент Чернецов чувствует себя «сносно», уточняет издание.

Ранее в Екатеринбурге 28-летняя местная жительница впала в кому, после того как упала с самоката. Инцидент произошел на улице Амундсена. Россиянка двигалась по тротуару на самокате, но не смогла справиться с управлением и упала. Пострадавшая была госпитализирована с травмами головы.

В июне на Камчатке 67-летний пенсионер упал с электросамоката и погиб. По данным местного ГАИ, он выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего упал. Мужчина скончался в карете скорой помощи. ДТП произошло на первом километре автодороги Термальный — Паратунка.