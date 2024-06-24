Жена Кушанашвили сообщила о его состоянии после операции Жена Кушанашвили сообщила, что он частично пришел в сознание после операции

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Телеведущий Отар Кушанашвили частично находится в сознании после проведенной операции, сообщила его жена Ольга в разговоре с Teleprogramma.pro. По словам женщины, 53-летнего журналиста уже вывели из медикаментозной комы. Ольга также отметила, что состояние Кушанашвили стабильно, его давление выровнялось.

Вышли из больницы. Отар частично в сознании. Состояние стабильно. Больше пока ничего не могу сказать, — поделилась Ольга с журналистами.

Ранее стало известно, что состояние Кушанашвили стабилизировалось. Уточнялось, что о выписке из больницы речь пока не идет, так как ему предстоит пройти множество обследований на сопутствующие заболевания. По предварительным данным, шоумену потребовалась срочная дорогостоящая операция, во время которой обнаружили опухоль брюшной полости. Результаты биопсии будут готовы через неделю.

О том, что у Кушанашвили обнаружили рак, сообщил музыкальный критик Владимир Полупанов. При этом продюсер телеведущего Виктор Ладненко заявил, что ничего об этом не знает, и посоветовал обратиться к критику, чтобы тот разъяснил, откуда у него эта информация.

До этого сообщалось, что народный артист России Николай Басков намерен оплатить лечение Кушанашвили. Певец уже поручил помощникам выяснить все необходимые детали и уточнить необходимую сумму.