Lomovka узнала о планах Баскова оплатить лечение Кушанашвили

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Николай Басков

Telegram-канал Lomovka сообщает, что народный артист России Николай Басков намерен оплатить лечение журналисту и блогеру Отару Кушанашвили, которого госпитализировали в подмосковном Красногорске. По данным канала, певец уже поручил помощникам выяснить все необходимые детали и уточнить необходимую сумму.

Lomovka сообщает, что Басков по возвращении в Москву передаст семье Кушанашвили средства на его лечение. По данным канала, артист вернется в столицу 21 июня.

По данным канала, Кушанашвили экстренно госпитализировали и провели ему операцию, 53-летний журналист обратился к врачам из-за болей в области живота.

Telegram-канал Baza ранее писал, что Кушанашвили диагностировали цирроз печени, но его помощник в разговоре с РБК не подтвердил эту информацию. Позднее Baza уточнила, что у телеведущего выявили острую кишечную непроходимость.

В 2023 году Генпрокуратура РФ решила проверить Кушанашвили на ложный вызов и инсценировку инфаркта миокарда ради самопиара. Информация о госпитализации Кушанашвили появилась вечером 12 ноября. Сообщалось, что во время отдыха в ресторане журналист почувствовал себя плохо и был госпитализирован с сердечным приступом. Позднее Кушанашвили вышел на связь и заявил, что здоров и «только начинает жить».