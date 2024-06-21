SHOT узнал о состоянии Кушанашвили после госпитализации

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Telegram-канал SHOT сообщил, что состояние журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили стабилизировалось. По данным канала, шоумен в сознании и восстанавливается после операции. Канал утверждает, что о выписке из больницы речи пока не ведется, так как ему предстоит пройти множество обследований на сопутствующие заболевания.

В публикации канала отмечается, что журналисту диагностировали острую непроходимость кишечника и провели срочную операцию, во время которой обнаружили опухоль брюшной полости. Со ссылкой на сестру Кушанашвили канал отмечает, что результаты биопсии будут готовы через неделю.

Ранее сообщалось, что 53-летний Кушанашвили обратился к врачам из-за болей в области живота. По предварительным данным, шоумену потребовалась дорогостоящая операция, сейчас журналист восстанавливается.

О том, что у Кушанашвили обнаружили рак, до этого сообщил музыкальный критик Владимир Полупанов. При этом продюсер телеведущего Виктор Ладненко в беседе с NEWS.ru заявил, что ничего об этом не знает, и посоветовал обратиться к критику, чтобы тот разъяснил, откуда у него эта информация.

Telegram-канал Lomovka также сообщил, что народный артист России Николай Басков намерен оплатить лечение Кушанашвили. По данным канала, певец уже поручил помощникам выяснить все необходимые детали и уточнить необходимую сумму. Басков по возвращении в Москву передаст семье Кушанашвили средства на его лечение.