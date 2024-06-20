Продюсер прокомментировал новость о раке у Кушанашвили Продюсер Ладненко не подтвердил информацию о раке у Кушанашвили

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Продюсер блогера, журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили Виктор Ладненко отреагировал на появившуюся информацию о том, что у ведущего обнаружили рак. В беседе с NEWS.ru он заявил, что ничего об этом не знает, и посоветовал обратиться к музыкальному критику Владимиру Полупанову, чтобы тот разъяснил, откуда у него эта информация.

Пусть Полупанов тогда и рассказывает, откуда у него эта информация, — ответил Ладненко.

Полупанов ранее сообщил, что у его друга Отара Кушанашвили обнаружили рак. По его словам, сейчас известного блогера и телеведущего оперируют. Он также выразил надежду, что Кушанашвили справится с болезнью.

Кушанашвили госпитализирован в подмосковном Красногорске. Уточняется, что журналиста экстренно прооперировали. Источник Telegram-канала Lomovka сообщает, что 53-летний Кушанашвили обратился к врачам из-за болей в области живота. По предварительным данным, шоумену потребовалась дорогостоящая операция.

Информацию о госпитализации журналиста подтвердил Ладненко. Он отметил, что речь не идет о циррозе печени. По его словам, точного диагноза на настоящий момент нет.