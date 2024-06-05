Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 5 июня, фото, видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале продемонстрировала минутный ролик, как панда Катюша ночью катается с деревянной горки. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Чем Катюша занимается ночью

На продемонстрированных Акуловой кадрах показано, как Катюша в ночное время развлекает себя на деревянной горке. Панда забралась наверх и медленно скатывалась с настила. При этом в кадре не видно ее мамы Диндин, которая, возможно, уже отдыхала.

«Ночные катания Катюши», — подписала видеозапись генеральный директор столичного зоосада.

Подписчики Акуловой предположили, что Катюша сама себя развлекает ночью, потому что мама Диндин уже спит, а маленькому бамбуковому медведю стало скучно.

«Настоящий ребенок. Никуда не торопится, можно и ночью побегать. Вот только Диндин за ней не присматривает, наверное, Катерина за весь день вымотала ее, и мама решила поспать, пока есть для этого время. Потом же придет Катюша и начнет приставать»;

«Днем выспалась. Посетители разошлись. Пришло время для игр и развлечений. День, ночь — какая разница, главное — весело! Ей бы еще в конце горки бассейн поставить, как в аквапарке, и тогда она с этой горки не уходила бы вообще»;

«Может, Катюша перепутала день с ночью, как все маленькие дети? Все на нее приходят посмотреть в зоопарк, а это маленькое чудо спать легко может уйти», — писали пользователи Сети.

Сколько часов спят панды и чем питаются в зоопарке

Специалист по китайской фауне Московского зоопарка Ирина Овчинникова рассказала, что обычно панды спят по 12 часов в сутки, поскольку это напрямую связано с их энергосберегающей системой организма.

«Панды спят по 12 часов в сутки. Это связано с энергосберегающей системой их организма. Исторически большие панды были хищниками, питались кормами животного происхождения и быстро переваривали пищу. В процессе эволюции особенности пищеварения сохранились, только теперь они вегетарианцы. Растительная еда малопитательная, а перерабатывают они ее моментально. Поэтому животным приходится часто есть и восстанавливать силы во время сна», — рассказала она в комментарии mos.ru.

По словам Овчинниковой, панд кормят несколько раз в день свежим бамбуком, морковкой, яблоками и свежими панда-кейками, которые специалисты зоопарка пекут сами. Она также отметила, что многие люди заблуждаются в том, что большие панды являются теплолюбивыми животными.

«Когда холодает, панды спускаются в долину, в жару поднимаются на вершины гор, таким образом регулируя температуру. Им необходимо 60–70 процентов влажности. Поэтому вольеры оснащены кондиционерами и увлажнителями воздуха, а на улице мы используем систему орошения, напоминающую дождь. К тому же всюду установлены искусственные водоемы с чистой водой, как горные ручьи. В летний зной животных не выпускаем наружу. А если температура от нуля до минус 10 градусов, они чувствуют себя прекрасно», — пояснила специалист по китайской фауне.

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