Что изменится для российских пенсионеров с 1 июля, кому увеличат выплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 июля увеличатся выплаты для некоторых категорий пенсионеров, сообщила Aif.ru эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Виктория Нельга. Что об этом известно?

Кому увеличат пенсии с 1 июля

Виктория Нельгя пояснила, что для пенсионеров, которые достигли 80-летнего возраста или получившие первую группу инвалидности в июне 2024 года, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается на 100%, что составляет 8134,88 рубля. Если до июля фиксированная часть пенсии составляла 8134 рубля, то с первого числа она повысится до 16 269 рублей.

Перерасчет пенсий коснется тех, кто уволился в июне. Выплаты проиндексируют с учетом коэффициентов, стоимость которых планомерно повышалась за период всей работы. Перерасчет пенсионной выплаты произведут в Социальном фонде России автоматически.

Также известно, что с 1 июля 2024 года от оплаты комиссии при погашении счетов за жилищно-коммунальные услуги освобождаются: пенсионеры, многодетные родители и члены таких семей старше 18 лет, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Что известно об индексации пенсий работающим пенсионерам

26 июня в ходе пленарного заседания Государственной думы был принят законопроект, который возобновляет индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Выплаты начнут индексироваться со следующего года, и это будет происходить ежегодно наравне с выплатами пенсионерам, оставившим рабочую деятельность. Отмечается, что для осуществления изменений в рамках предложенной нормы необходимо выделить из бюджета около 96,45 млрд рублей в 2025 году, 177,03 млрд — в 2026-м и 260 млрд — в 2027-м.

«За» проголосовали 400 депутатов, воздержавшихся и выступивших против не было.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов ранее пообещали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, прерванную в 2016 году.

Что за закон о повышении пенсий предложили в ЛДПР

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму новый законопроект, согласно которому предлагают установить доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет, в таком размере, чтобы общая сумма достигла двукратной величины прожиточного минимума.

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с NEWS.ru отметил, что подобные инициативы говорят о том, что в России усиливается социальный вектор развития, результатом которого станет повышение качества жизни.

«Ситуации, когда люди получают мизерные пенсии, проработав на предприятии или в госучреждении до старости, к сожалению, не редкость. Это вынуждает пенсионеров продолжать трудовую деятельность, хотя они могли бы посвятить это время себе и внукам», — сказал он.

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