Проект об индексации пенсий работающим пенсионерам принят в первом чтении ГД приняла в первом чтении проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Законопроект, возобновляющий индексацию пенсий работающим пенсионерам, был принят в первом чтении в ходе пленарного заседания Государственной думы, передает корреспондент NEWS.ru. Выплаты начнут индексировать со следующего года.

Индексация пенсий для указанной группы граждан будет проводиться каждый год наравне с выплатами пенсионерам, оставившим рабочую деятельность. При этом подчеркивается, что для осуществления изменений в рамках предложенной нормы необходимо выделить из бюджета около 96,45 млрд рублей в 2025 году, 177,03 млрд — в 2026-м и 260 млрд — в 2027-м.

Как отметил по поводу принятия проекта председатель Госдумы Вячеслав Володин, это решение принято для поддержки граждан в непростое время. Закон был предложен президентом РФ Владимиром Путиным, который «всегда поддерживал людей старшего поколения», добавил парламентарий.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что минимальное увеличение пенсий после индексации в среднем составит порядка 1,3 тысячи рублей. До этого руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на том, чтобы работающие пенсионеры получили все средства, которых они лишились из-за приостановки индексации с 2016 года.