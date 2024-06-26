Пенсионерам предложили соцдоплату: какую, кому положена, точно ли дадут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается поднять пенсию до двух прожиточных минимумов при стаже в 30 лет. NEWS.ru рассчитал, каким будет размер социальной доплаты, и узнал у экспертов о шансах прохождения инициативы в парламенте.

Какой законопроект предложили в ЛДПР

Депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в нижнюю палату законопроект, предусматривающий новый механизм социальных выплат. Согласно документу, законодатели предлагают установить доплату к страховой пенсии по старости для пенсионеров, имеющих страховой стаж не менее 30 лет, в таком размере, чтобы общая сумма их материального обеспечения достигла двукратной величины прожиточного минимума.

Если у пенсионера есть право на получение социальной доплаты к пенсии и социальной доплаты к страховой пенсии по старости, предусмотренной законопроектом, то должна быть установлена одна социальная доплата по его выбору.

Какую доплату получат пенсионеры в случае принятия законопроекта

Если депутаты и сенаторы примут законопроект без поправок, то, как рассчитал NEWS.ru, размер доплаты пенсионеру в России (при стаже 30 лет и более) в среднем составит почти 3,4 тысячи рублей.

Сейчас прожиточный минимум пенсионера составляет 13 290 рублей, двукратный — 26 580 рублей. Тем временем средний размер пенсии равняется 23 200 рублям. Согласно предварительным подсчетам, размер доплаты составит 3380 рублей, если документ пройдет три чтения в нижней палате, будет одобрен Советом Федерации и президентом.

В отзыве правительства, приложенном к законопроекту ЛДПР, отмечается, что документ нуждается в доработке. В частности, в кабмине подчеркнули, что авторы инициативы не определили источники средств для новых расходов и порядок их исполнения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поможет ли эта мера пенсионерам

Как заявил в беседе с NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, инициатива ЛДПР и обсуждение темы увеличения пенсий в Госдуме говорит об усилении социального вектора развития в России, результатом которого станет повышение качества жизни.

«Ситуации, когда люди получают мизерные пенсии, проработав на предприятии или в госучреждении до старости, к сожалению, не редкость. Это вынуждает пенсионеров продолжать трудовую деятельность, хотя они могли бы посвятить это время себе и внукам», — сказал эксперт.

По его словам, ежегодная индексация пенсий на проценты, которые в денежном выражении не превышают нескольких сотен рублей — малозначительная прибавка. Увеличение страховой пенсии, предложенное депутатами, могло бы переломить ситуацию.

«О путешествиях по России и каких-то излишествах говорить не приходится, но прибавка в 3,4 тысячи рублей для многих пенсионеров — ощутимая сумма», — сказал он.

Как отмечает ведущий эксперт Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев, сегодня пенсионная система преимущественно решает проблему бедности, и это приводит к перераспределению бюджета в пользу лиц с меньшими пенсионными правами. Поскольку роль страховых механизмов снижается (выплаты все меньше зависят от стажа и все больше — от возможностей казны. — NEWS.ru), нарастает ощущение несправедливости, подчеркнул Якушев.

К примеру, недавнее решение об индексации пенсий работающим пенсионерам в итоге приведет к еще более «плоским» выплатам (по принципу «всем понемногу») и росту расходов страны на дотации в Социальный фонд.

Примут ли законодатели законопроект ЛДПР о пенсиях

Якушев подчеркнул, что ключевая мотивация депутатских пенсионных инициатив — популизм, благодаря которому растет только цитируемость конкретных парламентариев в СМИ.

«Инициативы депутатов не имеют источников финансирования и поэтому не имеют перспектив», — объяснил эксперт. Шнейдерман придерживается такой же точки зрения.

При нынешней высокой нагрузке на работающих россиян в деле пополнения Социального фонда (им приходится обеспечивать треть населения, которые являются пенсионерами), а также при текущем дефиците государственного бюджета предложенная депутатами прибавка к выплатам обойдется государству в миллиарды рублей.

Законопроекты ЛДПР, как и других партий, кроме «Единой России», принимаются в Госдуме крайне редко. При обсуждении экономических инициатив в первую очередь одобряются документы, внесенные президентом или правительством.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кому уже пообещали увеличить выплаты

Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов ранее пообещали вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, прерванную в 2016 году. 26 июня Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтении соответствующий законопроект.

Пересчет пенсий с 2025-го будет проводиться дважды в год — с 1 февраля на уровень инфляции и с 1 апреля, когда меняется размер индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), то есть пенсионного балла. Что важно: условия индексации будут одинаковыми и для работающих, и для неработающих пенсионеров. Это значит, что трудящимся будут так же повышать пенсии на величину официальной инфляции по итогам прошлого года. Например, в 2024-м индексация для обычных пенсионеров составила 7,5% (правда, уже с 1 января, а не 1 февраля).

В этом году, согласно прогнозу Минэкономики, инфляция может составить 5,1%. Ряд экспертов допускают, что она вырастет до 10%. По этой причине в феврале 2025-го размер пенсии могут поднять на 5–10%, если экономическая ситуация в России не ухудшится в ближайшие полгода.

Кроме того, недавно Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, согласно которому с 1 октября 2024 года при расчете военных пенсий будет учитываться 89,83% денежного довольствия, а не 89,32%, как предполагалось раньше. Саму выплату проиндексируют на 5,1% c учетом прогноза инфляции, а не на 4,5%, как планировалось прежде. Мера коснется около 3 млн человек. По подсчетам NEWS.ru, осенью этого года средняя выплата может вырасти для них до 44 тысяч рублей с лишним.

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