Москвичам назвали дату, когда аномальная жара сменится ливнем Синоптик Позднякова: 5 июля в Москве ожидаются похолодание и залповые ливни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очень жаркая погода продлится в Москве в среду и четверг, 3 и 4 июля, заявила NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха в эти дни может достигнуть отметки в +35 градусов и установить новые температурные рекорды. Однако уже 5 июля столицу накроют сильные дожди, предупредила синоптик.

Погода начнет меняться во второй половине дня в пятницу. К нам приблизится новый атмосферный фронт, которые наделал много неприятностей в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, — отметила Позднякова.

Метеоролог предупредила, что возможны шквалистые усиления ветра до 20–25 метров в секунду, что уже само по себя является опасным явлением. Прохождение данного фронта также будет сопровождаться ливнями, местами могут пройти грозы и даже град, предостерегла она.

В субботу, 6 июля, в Москве еще пройдут кратковременные дожди, однако они будут уже не столь интенсивными. Кроме того, усилится северо-западный ветер. Температура воздуха понизится до 23–25 градусов тепла, — сказала синоптик.

Также, согласно ее прогнозу, в воскресенье, 7 июля, в Москве на пару градусов потеплеет. Но даже такие показатели превышают климатическую норму на три градуса, добавила она.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что воздух в Москве во вторник, 2 июля, прогрелся до отметки плюс 31 градус, жара побила два температурных рекорда. Так, этот день стал самым теплым с начала года. Кроме того, это самое жаркое 2 июля за все время метеонаблюдений с 1949 года.

При этом Леус подчеркнул, что прогрев в столице продолжается. Если столбики термометров покажут на градус больше, то будет побит температурный рекорд, который держится уже 134 года.