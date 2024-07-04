Россиянам рассказали, чем опасна пластиковая тара в жару Эксперт по пищевым производствам Зыков: в жару происходит деградация пластика

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В жару опасно пить воду из пластиковой тары, так как происходит фотодеградация материала, рассказал в беседе с aif.ru специалист по пищевым производствам кандидат технических наук Дмитрий Зыков. По его словам, попадание нанопластика в организм опасно для человека.

Выделяются частицы микро- и нанопластика, а повышение температуры воды еще больше ускоряет эти процессы. Нанопластик проникает через клеточные мембраны, распространяясь по всему организму, — его находят даже в грудном молоке у женщин и в сперме у мужчин, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что частицы микропластика могут забить ворсинки в кишечнике, из-за чего могут возникнуть проблемы с усвоением пищи. Кроме того, бутылки, которые сделаны из полиэтилентерефталата (ПЭТ), сильнее выделяют опасные химические соединения фталаты в жару. Поэтому лучше использовать для любых напитков стеклянную тару, заключил Зыков.

Ранее терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что горячий чай поможет охладиться во время жары благодаря сосудорасширяющему эффекту. Она подчеркнула, в напиток лучше добавить мяту, мелиссу или ромашку, но не сахар. Эксперт отметила, что такой чай эффективнее прохладной воды.