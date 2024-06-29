Что изменится с 1 июля 2024 года: цены на ЖКХ, условия ипотеки и пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как изменится ипотека после 1 июля

С 1 июля 2024 года в России по традиции вступит в силу ряд новых законов, закончится действие давно принятых или же начнут действовать нововведения либо дополнения в действующие документы. Расскажем самое главное: как изменится ипотека с 1 июля, чего ожидать пенсионерам и многодетным семьям, насколько вырастут цены на услуги ЖКХ, как теперь будут продавать алкоголь в ресторанах и какая еще продукция получит коды маркировки системы «Честный знак».

Как изменится ипотека после 1 июля 2024 года

Какие виды льготной ипотеки останутся доступны после 1 июля — один из наиболее важных вопросов, который волнует миллионы россиян. Все потому, что с начала следующего месяца закончится срок действия ипотеки с государственной поддержкой под 8% годовых, которая была доступна всем гражданам РФ.

При этом некоторым категориям россиян останутся доступны другие виды льготной ипотеки, хотя некоторые из них претерпят ряд изменений. Больше всего россиян волнует, что изменится с 1 июля для семейной ипотеки, которую до этого выдавали под 6%. Однако здесь конкретики нет до сих пор. Последнее предложение властей, которое, вероятно, будет реализовано, это предоставление такой ипотеки только семьям с детьми до 6 лет. Другие параметры — процентная ставка и сумма кредита — все еще неизвестны.

Условия же по другим видам ипотеки с господдержкой будут следующими:

IT-ипотека — доступна только для IT-специалистов, со ставкой 5%, с первым взносом в размере 20%, на сумму от 9 до 18 млн руб. в разных регионах, для приобретения «первички» или возведения дома.

Дальневосточная и Арктическая ипотека — доступна для жителей данных регионов, под 2%, первый взнос 20%, на сумму от 6 до 9 млн руб.

Сельская ипотека — для жителей сельской местности или тех, кто планирует переехать туда, со годовой ставкой 3%, с первым взносом от 20%, на сумму до 6 млн руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Что изменится с 1 июля 2024 года

Как изменится стоимость услуг ЖКХ с 1 июля

Помимо отмены одной из программ льготной ипотеки, россиян также ждет ряд повышений затрат на жилье. В частности, с 1 июля 2024 года повысится стоимость услуг ЖКХ. В частности, вырастут тарифы на коммуналку и вывоз твердых бытовых отходов. Отметим, что уровень повышения цен будет зависеть от региона проживания. Так, например, в Свердловской области стоимость услуг ЖКХ повысится на 9,8%, а в Забайкальском крае на ряд услуг — сразу на 19,9%.

При этом со следующего месяца обладатели пенсионных удостоверений смогут платить по счетам за услуги ЖКХ без комиссии.

Как изменится пенсия с 1 июля

Со второго месяца лета также начнет действовать ряд поправок в действующие «пенсионные» законы.

Упростится процедура расчета права на получение пенсионных накоплений как единовременной выплаты.

Страховые пенсии для тех, кто прекратил трудовые отношения в июне, будут рассчитаны Социальным фондом России автоматически. При этом сразу будет проведена индексация с обязательным учетом коэффициентов. Подавать заявление для этого не потребуется.

Пенсионеры, которые в этом месяце отпраздновали 80-летие, а также те, кому была назначена I группа инвалидности в этот период, получат прибавку к пенсии в размере 8134 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как изменится пенсия с 1 июля

Нововведения с 1 июля для других категорий льготников

С первого дня следующего месяца в России начнет работать единый реестр многодетных семей. По замыслу инициаторов проекта, эта система сделает проще процесс взаимодействия между различными органами, которые предоставляют льготы этой категории граждан.

Также в России с 1 июля появится новая причина для получения группы — «инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании».

Изменения в законодательстве для банков и их клиентов

Для кредитных организаций и держателей лицевых счетов в следующем месяце также начнет действовать целый перечень нововведений.

С 25 июля вступят в законную силу изменения в закон о национальной платежной системе, в соответствии с которыми финансовым организациям будет вменено в обязанность подвергать проверке все переводы денег, совершенные клиентами. Кроме того, теперь банки будут должны в течение 30 суток возвращать деньги держателям счетов, если окажется, что средства были украдены злоумышленниками.

Одновременно кредитные организации должны будут лишать возможности удаленного получения услуг клиентов, на которых получены некоторые данные от правоохранительных органов. В частности, запрет на дистанционное обслуживание коснется граждан, подозреваемых в дропперстве.

Обновятся с 1 июля и требования к владельцам банковских счетов за рубежом. Теперь информацию о них необходимо будет подавать в ФНС по новым формам уведомлений.

Еще одно нововведение для банковских клиентов коснется изменения очередности внесения платежей по просроченным потребкредитам. Порядок погашения теперь будет таким:

долги по процентам;

задолженность по основному долгу;

проценты за текущий период платежей;

основной долг;

пени, штрафы и неустойки.

Также со следующего месяца Банк России повысит макропруденциальные требования по необеспеченным потребкредитам и установит надбавки по автокредитам. Кроме этого, будут ужесточены ограничения на выдачу займов гражданам с высокой долговой нагрузкой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Что изменится с 1 июля для семейной ипотеки

Как изменятся размеры пошлин, сборов и налогов

С июля увеличатся размеры пошлин, взимаемых государством для получения разрешения на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства РФ. Одновременно лица, проживающие на территории новых субъектов РФ, которые не получили гражданство, со следующего месяца будут считаться иностранцами и должны будут уплатить пошлину за получение вида на жительство.

Также с 1 июля вырастет размер утильсбора для спецтехники и грузовиков. При этом отмечается, что базовая ставка останется прежней — 172,5 тыс. руб. А вот повышающие коэффициенты значительно возрастут в зависимости от вида и мощности оборудования.

Новые законы о правилах импорта и реализации табака и алкоголя

С 1 июля налогом на добавленную стоимость станут облагаться товары, приобретенные пользователями в онлайн-магазинах и ввезенные из стран, входящих в Евразийский экономический союз, — Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Армении.

Появятся нововведения и для импортируемых на территорию РФ табачных изделий. Теперь сигареты и иные табачные товары, ввозимые из-за рубежа, должны будут в обязательном порядке иметь на потребительской упаковке установленные законодательством РФ акцизные марки.

Для алкогольной продукции с 1 июля вводятся новые правила реализации в барах, кафе и ресторанах. Так, теперь заведение общественного питания обязано будет отчитываться за каждую порцию проданного клиенту или израсходованного на приготовление блюд алкоголя. Расход необходимо будет указывать с точностью до миллилитра.

В действительности такие правила начали действовать еще в прошлом году, однако до 1 июля их разрешено было выполнять в добровольном порядке.

И, наконец, со второго полугодия 2024 года в России начнет действовать еще один эксперимент в рамках системы «Честный знак». Теперь соответствующие коды маркировки производители должны будут наносить на некоторые слабоалкогольные напитки. Участие в эксперименте, который продлится до 1 сентября 2025 года, будет добровольным.

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